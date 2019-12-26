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«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе

26 декабря 2019 07:46
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Рождественские каникулы самое время погадать. Сегодня отправимся в Ветковский район и узнаем предсказания из первых уст.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-1

В деревне Столбун всегда был свой гороскоп на Коляды. Ложишься спать – оставь под подушкой хлеб с солью. Угостится во сне парень – роману быть. Налей в стакан воды, накрой тростинкой и спрячь под кровать. Коль переведет суженый-ряженый через мосток, будет на двоих одна дорога.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-3

Анна Чуешова, местный житель:
Кладем под мисочку уголь, хлеб и деньги, завязываем глаза. Если уголь – будешь жить бедно, а если хлеб – богато. Тогда еще, что придумали, Господи прости, надо корову подергать. Если за рога – будешь бедным, если за вымя – богатым.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-5

Ульяна Аниськова, местный житель:
Соберемся и крадем у соседа петуха, я была очень боевая и лазила там. Вот насыпаем кучки, какую первую долбанул, та первая замуж пойдет, через одну – та пойдет вслед, а ту, что разгреб – ее никто не возьмет.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-7

Гадали и на валенках. Бросали через плечо. В какую сторону носок глянет, там и судьба ждет.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-9

Анна Чуешова:
Идет человек по улице, ты беги за мужиком, как его зовут, так хозяина будет звать. До магазина за тем мужиком бегали. Его звали Павел и ей попался Павел.

Холодно-жарко. Четно-нечетно. Любит аль нет. Все у наших прабабушек было просто и все сбывалось.

Светлана Пращенко, местный житель:
Подходили к скирде дров и брали их руками. Если парно, значит будешь в паре.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-11

В ночевки все подружки клали по самодельной ляльке и хорошенько трясли. Чья первая упадет – родит ребенка до замужества.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-13

Светлана Пращенко:
А еще гадали на заслонку. Заслонка – то, чем печь закрывали. Стучим по ней и слушаем, в какой стороне загавкают собаки. Если там загавкали, там девушка пойдет замуж.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-15

А вот в зеркальном коридоре при свечах своего принца ожидали единицы: страшно было спускаться в баню и слышать приближающиеся шаги. Куда веселее было водить хороводы на санках и гадать всей компанией.

«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе-17
# Год малой родины # Белорусские традиции

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