«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе

Анастасия Макеева, корреспондент:
Рождественские каникулы – самое время погадать. Сегодня отправимся в Ветковский район и узнаем предсказания из первых уст.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Рождественские каникулы – самое время погадать. Сегодня отправимся в Ветковский район и узнаем предсказания из первых уст.
В деревне Столбун всегда был свой гороскоп на Коляды. Ложишься спать – оставь под подушкой хлеб с солью. Угостится во сне парень – роману быть. Налей в стакан воды, накрой тростинкой и спрячь под кровать. Коль переведет суженый-ряженый через мосток, будет на двоих одна дорога.
Анна Чуешова, местный житель:
Кладем под мисочку уголь, хлеб и деньги, завязываем глаза. Если уголь – будешь жить бедно, а если хлеб – богато. Тогда еще, что придумали, Господи прости, надо корову подергать. Если за рога – будешь бедным, если за вымя – богатым.
Ульяна Аниськова, местный житель:
Соберемся и крадем у соседа петуха, я была очень боевая и лазила там. Вот насыпаем кучки, какую первую долбанул, та первая замуж пойдет, через одну – та пойдет вслед, а ту, что разгреб – ее никто не возьмет.
Гадали и на валенках. Бросали через плечо. В какую сторону носок глянет, там и судьба ждет.
Анна Чуешова:
Идет человек по улице, ты беги за мужиком, как его зовут, так хозяина будет звать. До магазина за тем мужиком бегали. Его звали Павел и ей попался Павел.
Холодно-жарко. Четно-нечетно. Любит аль нет. Все у наших прабабушек было просто и все сбывалось.
Светлана Пращенко, местный житель:
Подходили к скирде дров и брали их руками. Если парно, значит будешь в паре.
В ночевки все подружки клали по самодельной ляльке и хорошенько трясли. Чья первая упадет – родит ребенка до замужества.
Светлана Пращенко:
А еще гадали на заслонку. Заслонка – то, чем печь закрывали. Стучим по ней и слушаем, в какой стороне загавкают собаки. Если там загавкали, там девушка пойдет замуж.
А вот в зеркальном коридоре при свечах своего принца ожидали единицы: страшно было спускаться в баню и слышать приближающиеся шаги. Куда веселее было водить хороводы на санках и гадать всей компанией.