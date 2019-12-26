«Соберёмся и крадём у соседа петуха». Как гадают на суженого в Ветковском районе

Анастасия Макеева, корреспондент: Рождественские каникулы – самое время погадать. Сегодня отправимся в Ветковский район и узнаем предсказания из первых уст.

В деревне Столбун всегда был свой гороскоп на Коляды. Ложишься спать – оставь под подушкой хлеб с солью. Угостится во сне парень – роману быть. Налей в стакан воды, накрой тростинкой и спрячь под кровать. Коль переведет суженый-ряженый через мосток, будет на двоих одна дорога.

Анна Чуешова, местный житель: Кладем под мисочку уголь, хлеб и деньги, завязываем глаза. Если уголь – будешь жить бедно, а если хлеб – богато. Тогда еще, что придумали, Господи прости, надо корову подергать. Если за рога – будешь бедным, если за вымя – богатым.

Ульяна Аниськова, местный житель: Соберемся и крадем у соседа петуха, я была очень боевая и лазила там. Вот насыпаем кучки, какую первую долбанул, та первая замуж пойдет, через одну – та пойдет вслед, а ту, что разгреб – ее никто не возьмет.

Гадали и на валенках. Бросали через плечо. В какую сторону носок глянет, там и судьба ждет.

Анна Чуешова:

Идет человек по улице, ты беги за мужиком, как его зовут, так хозяина будет звать. До магазина за тем мужиком бегали. Его звали Павел и ей попался Павел.

Холодно-жарко. Четно-нечетно. Любит аль нет. Все у наших прабабушек было просто и все сбывалось.

Светлана Пращенко, местный житель:

Подходили к скирде дров и брали их руками. Если парно, значит будешь в паре.