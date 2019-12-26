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Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей

26 декабря 2019 07:34
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В канун Нового года сбываются самые заветные мечты. Станьте волшебником для своих близких. За подарками, сделанными с любовью, отправляйтесь в фирменные магазины «Марко».

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-1

Модные городские снегурочки выбирают струящиеся меха. Норка, каракульча, овчина, лиса – лучшие союзники зимних рандеву. Уютный стиль создают и дубленки. А варежки и шапки в тон – любимая всеми классика – беспроигрышный вариант под елку.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-4

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-6

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
В этом сезоне мы еще больше расширили ассортимент и добавили много меховых аксессуаров и декора для дома. Вы можете увидеть пледы, покрывала, подушки и различные коврики, которые создадут новогоднее настроение.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-9

Ожидать рождественского чуда приятнее в теплой домашней обстановке. Мягкие тапочки придутся кстати.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-12

А для особых вечеров – торжественные меха. В изящном болеро можно смело рассчитывать на титул «королевы вечера».

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-15

Порадуйте любимых эксклюзивными шарфами и аксессуарами «Luxury fox».

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-18

Татьяна Ефремова:
Вы можете приобрести подарки для всей семьи. Пинетки для малыша, варежки, а такая символичная мышка из норки обязательно принесет удачу в новом году.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-21

В женской сумочке хранится целая жизнь. Красивый аксессуар – выгодная инвестиция.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-24

Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:
Украшением любого торжественного образа станет маленькая сумочка или клатч. Мы сделали этот аксессуар максимально ярким и привлекающим внимание.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-27

Используя такие технологии, как глиттерное напыление, градиент – переход от одного цвета к другому, добавили страз и яркой фурнитуры.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-30

Сияющий клатч – идеальный спутник выходов в свет. Для выразительности повседневных образов подойдут модели с не меньшей харизмой.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-33

Вера Рачковская:
Любая модница будет рада найти под елкой стильную сумку. В качестве подарка подойдет сумка-шоппер, кросс-боди, рюкзак.

Лимитированные коллекции сумок «Витма» покоряют сердца. Аксессуары найдут свое место, как в женском, так и в мужском гардеробе.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-36

Вера Рачковская:
Замечательным вариантом для подарка станет мелкая кожгалантерея из искусственной и натуральной кожи. У нас вы всегда сможете приобрести ключницы, визитницы, портмоне, ремни высокого качества, разных размеров.

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-39

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-41

А также у нас есть эксклюзивные лимитированные аксессуары, например, оригинальные ремни с акцентной пряжкой бренда «Браво».

Что подарить на Новый год женщине? 10 оригинальных идей-44

В Новый год с новым гардеробом! «Марко» приглашает за покупками.

*На правах рекламы.

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