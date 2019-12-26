«Занести её нужно за 2-3 дня до новогодних праздников». Как правильно ухаживать за ёлкой дома

Вера Позняк, корреспондент:

Новый год уже на носу, а это значит, пришло время выбрать главный символ праздника. Чтобы принести домой незабываемый аромат, мы отправились на елочный базар.

Если у вас еще нет главного символа праздника, не рекомендуем затягивать с покупкой. На елочных базарах глаза просто разбегаются. Кроме классических красавиц, популярностью пользуются голубые ели и пихты. Предлагают и деревья в кадках. Диана Апанасевич, специалист по озеленению:

Срезанные ели – это более бюджетный вариант, нежели ели в катке, однако ели в контейнерах будут радовать вас на протяжении всех лет.

Перед тем, как сделать выбор в пользу ели в кадке, ответьте себе на вопрос: «Что будет с деревом после новогодних праздников?». От этого зависит размер, сорт и даже величина горшка.

Диана Апанасевич:

Если вы хотите в дальнейшем удержать вашу елочку в контейнере, для этого выбирайте дерево, которое вырастает от 1,5 до 2 м максимум. Если вы хотите в последующем высадить ее на участок, то вы можете выбирать абсолютно любую елку, отталкиваясь только на свои вкусы. Это могут быть различные елки голубой или зеленой хвои, а также жесткой или мягкой хвои. Обратите внимание на ели, выращенные в Беларуси, так как они имеют большой процент приживаемости у нас в стране.

Cохранить красоту ели хочется как можно дольше. Чтобы иголки не осыпались – сразу после покупки обеспечьте должный уход. Главное – выбрать правильное место. Ставить символ праздника возле батареи не рекомендуется. В комнате должно быть влажно. Елку в кадке не забывайте тщательно поливать. Диана Апанасевич:

Если вы купили дерево заранее, нет необходимости ставить его сразу же в дом. Занести вашу елку нужно за 2-3 дня до новогодних праздников, а вынести назад на улицу необходимо спустя 7-8 дней. Нельзя передерживать елку больше, чем две недели в помещении, иначе она начнет сыпаться, что может привести к гибели растения.