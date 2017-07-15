Александр Лукашенко на Всемирном конгрессе русской прессы: «Всегда важен правильный выбор – рейтинг или правда, объективность или личные интересы»

Очередное селфи с Президентом Лукашенко (селфи – это фотографирование себя на камеру). Не только себя, но и себя с Президентом. Фотографировала депутат Конгресса русской прессы в Минске.

К такому экспромту Александр Григорьевич отнесся весьма доброжелательно. Но эмоционально отреагировал на комплимент российских журналистов в свой адрес, мол, спасибо, что поддерживаете русский язык. «Это наш язык! – заметил Президент. – Не чужой. И это наше национальное достояние». В то же время министр информации Лилия Ананич начала свое выступление на матчынай мове – все-таки два языка государственных.

И так совпало, что вслед за русскоязычными журналистами в Минск приехали белорусскоязычные люди со всего мира на 7-й съезд белорусов. Об этом тоже расскажем.

Но замечу, что дважды Президент Лукашенко говорил о картине мира, открывая Конгресс русской прессы. Наша программа приняла это на свой счет: не только из-за названия, но и, по сути, создавать картину мира и событийно, и мировоззренчески – это тонкое, ответственное и непростое сегодня дело. Евгений Пустовой рассказывает.

Это пресс-центр республиканского, нет, даже международного масштаба. Здесь обычно работают журналистские пулы глав государств, коих к Александру Лукашенко приезжает немало. А учитывая миротворческий имидж продуктивной минской площадки, в этом медийном штабе рождаются заголовки и тексты о самых важных событиях. Одно из них – Всемирный конгресс русской прессы. Здесь – авторы информационной картины русскоязычного мира из полусотни стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, работники СМИ, пишете историю современности, обобщаете явления и события, создаете картину происходящего (или, как часто говорят, картину мира). Именно поэтому колоссальное значение приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы масс-медиа. Произошел переход к новой системе создания и распространения информации, гражданской журналистики. Сейчас в качестве масс-медиа может выступить практически любой человек, обладающий телефоном и выходом в интернет. При этом для многих людей мир сузился до экрана смартфона, а картина мира – до ленты новостей в социальных сетях.

Самая незащищенная – интернет-публика. На пространстве виртуальной реальности ответственность минимальная и один принцип – принцип рейтинга лайков. Пришло время учить людей информационной гигиене.

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

И мы должны работать и учить людей распознавать правду от лжи, мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены.

В одном из своих интервью Александр Лукашенко признался, что и сам когда-то подумывал о журналистском образовании. Но в итоге стал историком, а потом и влиять на историю. Хотя будучи Президентом, хорошо усвоил секреты журналистского мастерства. Надо интересно и в точку.

Александр Лукашенко:

Гибридные войны – это войны в киберпространстве, это экономические войны, это политические войны. Я подвожу к тому, что важнейшей, может быть, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве. Идет не артиллерийская подготовка, как раньше из всех артиллерийских систем, даже современных, а идет подготовка новой артиллерии в средствах массовой информации, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну

Лживую порцию информации умело приправляют манипуляционными технологиями и, как грубо звучит на профессиональном сленге, «пипл хавает». Язык Пушкина засоряют американизмами, а умы – заимствованными ценностями. Вредное делают полезным, плохое – модным. Так разрушают государства и даже нравственные устои. Проблема уже не в нетрадиционной форме СМИ, а в нетрадиционном содержании.

Александр Лукашенко:

В этих условиях именно от вас, профессиональных, опытных журналистов, от традиционной прессы во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры. Поэтому всегда важен правильный выбор: рейтинг или правда, объективность или личные интересы. Некоторые наши журналисты традиционной прессы все больше и больше начинают на злобу дня, в угоду сиюминутной, нынешней, пусть даже не сиюминутной конъюнктуре, скатываться к нетрадиционной журналистике. Вы понимаете, о чем я говорю. Не делайте, пожалуйста, этого. Останьтесь вы в этой жизни традиционными.

Впрочем, в Беларуси таких вызовов нет. Мы храним нравственный код русскоязычной цивилизации, правда, развивая свой национальный дух.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Шаноўные сябры! Але ж я не магу не прывітаць вас на нашай роднай беларускай мове і разам з вамі паганарыцца маёй краінай – Рэспублікай Беларусь, якая сёння годна прымае XIX Сусветны кангрэс рускай прэсы.

На тракторах – вышиванки, а в умах – уважение к общему русскому языку. В общем, никакие недоброжелатели не смогут потянуть нас к себе за язык. Вернее, межгосударственные проблемы на этой почве.

Александр Лукашенко:

Очень часто на самом высоком уровне, и уровне пониже, меня почему-то начинают благодарить за отношение к русскому языку. Так вот я еще раз хочу подчеркнуть это небольшим фрагментом переговоров с президентом России Путиным. Однажды на переговорах он меня искренне и от души начал благодарить за отношение к русскому языку. Я говорю: «Так вот, послушай меня и запомни. Русский язык – это мой русский язык». Владимир Владимирович мне говорит: «Слушай, а наш русский язык где тогда?» Я говорю: «На Вологодчине». Не знаю, правильно ли я экспромтом ответил, но я дал понять, что все-таки наш язык, русский язык – это сплетение душ многих народов. Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски. Мы, конечно, очень рады, что параллельно мы сделали немало для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится у нас русский, поднять и белорусский язык. Мы многое делаем. И вас это нисколько не должно настораживать. Этим мы будем и богаты.

Общение Александра Лукашенко с журналистами вышло весьма откровенным и живым. Такой интервьюируемый – находка даже для самых именитых журналистов.

У мэтров журналистики – Игнатенко и Гусмана – на двоих 100 лет медийного стажа. Виталий Игнатенко – президент Всемирной ассоциации русской прессы, Юлий Гусман – журналистский знаток формулы власти. Но самое креативное интервью с президентами получилось именно с нашим Александром Лукашенко.

И вот снова с вопросами к белорусскому лидеру. Есть о чем спросить. Буквально на прошлой неделе в Минске на сессии Парламентской ассамблеи Александр Лукашенко поднял вопрос мира, а в итоге – бытия Европы. Выход – в Хельсинки.

Виталий Игнатенко, президент Всемирной ассоциации русской прессы:

Вы угадали направление, тренд, который сегодня в Европе. Всем надоело враждовать.

Александр Лукашенко:

Но мы ведь уже не первый год аккуратненько эту идею отбрасываем, даже незаметно, может быть, для журналистов многих и так далее.

Кстати, у столпа российской журналистики Виталия Игнатенко белорусская медаль «Франциска Скорины». Нашего книгопечатника, который своим трудом объединял народы.

Сгуртаваць у талаку ради общей пользы и чистых идей – за 500 лет миссия белорусских земель осталась прежней. А ведь, как известно, все началось со слова. Официальный Минск и европейским политикам, и русскоязычным журналистам свое слово сказал.