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Музыка Naviband теперь звучит со сцены МХТ имени А.Чехова

16 мая 2017 14:44
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Новости Беларуси. Артем Лукьяненко и Ксения Жук – композиторы Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Музыка Naviband звучит в спектакле Евгения Гришковца «Весы». Премьера спектакля, обозначенного автором, как «ночь в одном действии», состоялась 24 и 25 марта.

Гришковец отмечает: «Ребята написали прекрасную музыку для моего спектакля».

Музыка Naviband теперь звучит со сцены МХТ имени А.Чехова-1


Источник фото: instagram.com/naviband/

Просто подарок судьбы идти по жизни вместе: группа Naviband в программе «Простые вопросы». Смотреть здесь

Артем и Ксения только сейчас рассказали своим поклонникам о новом проекте. Напомним, в воскресенье ребята вернулись с международного конкурса «Евровидение».

Группа Naviband:
Сябры, за ўсёй падрыхтоўкай да конкурсу Еўрабачанне мы зусім забыліся расказаць вам пра вельмі цікавае наша супрацоўніцтва. Зараз наша музыка гучыць у Маскве, у тэатры ММАТ (МХАТ) імя Чэхава ў новым вельмі прыгожым і кранальным спектаклі Яўгена Грышкаўца «Весы». Нам вельмі прыемна мець дачыненне да такой цікавай справы. Гэта было ўпершыню, і мы спадзяемся не апошні раз) Таму зараз маем гонар быць кампазітарамі тэатра імя Чэхава!

Naviband у Беларусі сустракалі як пераможцаў: чаму 17 месца на «Еўрабачанні» нельга параўноваць з папярэднімі вынікамі (падрабязнасці).

«Весы» – спектакль про мужчин, которые переживают едва ли не самую волнительную ночь в своей жизни. Они ожидают в роддоме появления на свет своих детей.

Евгений Гришковец (телеканалу «Россия – Культура»):
Персонажи «Весов» вовсе не неженки. Они нормальные, земные мужчины. Но именно они и именно в этой пьесе мне особенно дороги, потому что переживают волнительную, важнейшую и очень особенную ночь. Переживают вместе и по самому главному поводу. Мне хорошо известны переживания персонажей моей пьесы. Хочу передать их через актёров, с которыми работаю, максимально точно и близко к изначальному замыслу.

Музыка Naviband теперь звучит со сцены МХТ имени А.Чехова-4


Источник фото: instagram.com/naviband/

Они познакомились в городе над Сожем. Как водится, случайная встреча оказалась судьбоносной. Режиссер присутствовал на выступлении Naviband в Гомеле. Гришковец вспоминает: «группа дала ощущение полноценного, большого, многосотенного концерта».

Евгений Гришковец (в интервью проекту COLTA.RU):
У меня были гастроли в городе Гомеле. После спектакля я пришел в бар, и там играла первоклассная группа. Бар был совсем маленький, людей было немного, но они знали все песни наизусть. Ребята пели по-белорусски и по-русски. Это было настолько здорово и ярко, что в какой-то момент я забыл, что нахожусь в маленьком баре, мне группа дала ощущение полноценного, большого, многосотенного концерта. Они узнали, что я в баре, и пригласили меня на сцену. Я вышел и что-то там такое сымпровизировал, и получилось симпатично. После концерта мы пообщались и договорились попробовать записать вместе песню. Вот и попробовали.

Профессионализм и мастерство не могут убить живость. Режиссер Евгений Гришковец в программе «Простые вопросы». Смотреть здесь

В конце 2016 года Гришковец и Naviband представили совместный музыкальный проект «Колыбельная». На этом сотрудничество именитого драматурга и представителей Беларуси на «Евровидении» не заканчивается. Как рассказал Евгений Валерьевич в недавнем интервью: «у нас есть планы записать еще несколько песен, но нет время. Будет настроение – будет музыка, так к этому надо относиться».

# Фотофакт # калейдоскоп # Ксения Жук # Артём Лукьяненко # Евровидение 2017

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