Музыка Naviband теперь звучит со сцены МХТ имени А.Чехова

Новости Беларуси. Артем Лукьяненко и Ксения Жук – композиторы Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Музыка Naviband звучит в спектакле Евгения Гришковца «Весы». Премьера спектакля, обозначенного автором, как «ночь в одном действии», состоялась 24 и 25 марта. Гришковец отмечает: «Ребята написали прекрасную музыку для моего спектакля».

Просто подарок судьбы идти по жизни вместе: группа Naviband в программе «Простые вопросы». Смотреть здесь.

Артем и Ксения только сейчас рассказали своим поклонникам о новом проекте. Напомним, в воскресенье ребята вернулись с международного конкурса «Евровидение».

Группа Naviband:

Сябры, за ўсёй падрыхтоўкай да конкурсу Еўрабачанне мы зусім забыліся расказаць вам пра вельмі цікавае наша супрацоўніцтва. Зараз наша музыка гучыць у Маскве, у тэатры ММАТ (МХАТ) імя Чэхава ў новым вельмі прыгожым і кранальным спектаклі Яўгена Грышкаўца «Весы». Нам вельмі прыемна мець дачыненне да такой цікавай справы. Гэта было ўпершыню, і мы спадзяемся не апошні раз) Таму зараз маем гонар быць кампазітарамі тэатра імя Чэхава!

Naviband у Беларусі сустракалі як пераможцаў: чаму 17 месца на «Еўрабачанні» нельга параўноваць з папярэднімі вынікамі (падрабязнасці).

«Весы» – спектакль про мужчин, которые переживают едва ли не самую волнительную ночь в своей жизни. Они ожидают в роддоме появления на свет своих детей.



Евгений Гришковец (телеканалу «Россия – Культура»):

Персонажи «Весов» вовсе не неженки. Они нормальные, земные мужчины. Но именно они и именно в этой пьесе мне особенно дороги, потому что переживают волнительную, важнейшую и очень особенную ночь. Переживают вместе и по самому главному поводу. Мне хорошо известны переживания персонажей моей пьесы. Хочу передать их через актёров, с которыми работаю, максимально точно и близко к изначальному замыслу.