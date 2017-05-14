Naviband у Беларусі сустракалі як пераможцаў: чаму 17 месца на «Еўрабачанні» нельга параўноваць з папярэднімі вынікамі

Новости Беларуси. «Евровидение» в 2017 году выиграла Португалия. 27-летний исполнитель Сальвадор с диагнозом «порок сердца» собрал больше всего голосов. Европейской песней о главном стала любовная баллада. Конкурсант, кстати, был единственным, спевшим без танцевальной поддержки на сцене. Только музыка и голос. И португальский, а не английский язык. Как видим, слова оказались понятны и зрителям, и жюри.

Наши музыканты из Naviband заняли в финале лишь 17 место. Впрочем, для конкурсантов из Беларуси 2017 год все равно войдет в историю. Впервые со сцены «Евровидения» звучала белорусская мова.

Еще фестиваль запомнится скандалом с певицей от России, которую не пустили в Киев. А еще провокационным появлением и поведением на сцене пранкера Седюка во время выступления украинской певицы Джамалы.

Гэта ноч была сапраўды яскравай. Яшчэ да выхаду на сцэну «Еўрабачэння-2017» саміх выканаўцаў каля арэны выступалі шматлікія фанаты.

Тройка лідараў, па прагнозах букмекераў, выглядала так: 17-гадовы балгарын расійскага паходжання, вясёлы італьянец Габбані і рамантычны партугалец.

Сальвадор Сабрал. Літаральна за дзень да фіналу ён стаў першым кандыдатам на пераможцу крышталёвага мікрафона. Рамантычны, просты, ён выконваў песню, напісаную сваей сястрой. Драматызм ўмацоўвала і сумная гісторыя. Перад самім «Еўрабачэнням» стала вядома, што Сальвадор хворы на сэрца і яму тэрмінова неабходна перасадка.

Як і прагназіравалі букмекеры, ён лепшы із лепных, ён уразіў Еўропу. Але нашы Naviband 17-я.

Арцём і Ксюша, а разам – Naviband – на працягу еўравідыйнага тыдню былі безумоўнымі хітмэйкерамі. Іх «Хэй! Хэй!» запомнілі і палюбілі адразу.

Дзякуючы ім у фінале, напэўна, самага вядомага музычнага конкурсу Еўропы ўпершыню прагучала беларуская мова. Шчырыя і прыгожыя, легкія і рамантычныя – яны плылі на сваёй маленькай лодцы і напрыканцы нумара не стрымлівалі эмоцый.

Вось так на сцэне «Еўрабачэння» яны адказалі адразу на ўсе пытанні тых, хто цікавіўся іх асабістым жыццем. Сацсеткі напоўніліся фатаздымкамі беларускай пары. Прыхількі не хавалі здзіўлення.

Журналисты:

Они вместе? Мы в шоке! Но они такие красивые. Очень приятно на них смотреть.

Нашы Navi сямнадцатымі. Але іх вынік нават нельга параўноўваць з прошлымі. Шмат фактараў былі для нас незвычайнымі. Упершыню мы спявалі на беларускай мове. Упершыню не далічыліся традыцыйна высокіх адзнак ад Расіі, якая не прымала ўдзел у «Еўрабачанні».

Дарэчы, пад час галасавання нечаканасцей хапала. Быў і эксцэсс з украінскім пранкерам, які вырашыў зрабіць нумар Джамалы больш адкрытым. І змена бронзавага прызера. Малдова змясціла фаварыта – Італію – аж на шостае месца.

Журналист из Молодовы:

Это наш лучший результат! Господи, я не могу сдержать эмоций! Спасибо, Европа! Молдова третья! Я не могу поверить.

Святкавалі і партугальцы.

Стомленыя, Ксюша адразу сняла абцасы, але задаволеныя, нашы Navi адразу выйшлі да журналістаў.

Артем Лукьяненко, группа «Naviband»:

Мы хацім сказаць вялікі дзякуй нашай Беларусі за такую падтрымку, за такі флэш-моб. Шмат хто спяваш нашу песню.

Падтрымка і сапраўды была каласальнай. Акрамя саміх беларусаў за нашых балелі і англічане, і, канешне, украінцы.

Тое, што гэта поспех, стала відавочна і па дарозе дамоў. Пасажыры рэйсу «Кіеў – Мінск» спявалі «Гісторыю жыцця» разам, калі ўбачылі ў салоне Ксенію ды Арцёма.

Іх еўравідзійны палёт скончыўся апладысментамі. Іх сустракалі як пераможцаў. Але чаму як? Яны сапраўды здолелі дасягнуць сваей мэты. Дзякуючы ім Еўропа пачула беларускую мову, культуру ўбачыла, а саміх беларусаў аб’яднала. І няма сумненняў, што іх гісторыя жыцця толькі пачынаецца.