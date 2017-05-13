Участник «Евровидения-2017» от Болгарии пообещал в случае победы разбить награду в Москве

Новости Евровидения. 17-летний Кристиан Костов, представляющий Болгарию на «Евровидении», пообещал разбить награду, Хрустальный микрофон, в случае своей победы.

Букмекеры прочат исполнителю место в ТОП-3.

Кристиан Костов (в интервью, видео которого опубликовано на YouTube):

Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ – я из окна вижу МГУ каждый день. Это мое «доброе утро»… Я обязательно сделаю фан-встречу или что-то такое – и мы увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video и надеюсь, оно соберет много просмотров.

Костов – самый молодой участник нынешнего конкурса и первый участник «Евровидения», родившимся в этом веке. Напомним, молодого человека многое связывает с Россией. В Москве он учится в школе, здесь начиналась его профессиональная карьера. Кристиан Костов «может получить голоса тех, кто проголосовал бы за россиянку Юлию Самойлову, если бы она участвовала в конкурсе», – предполагают российские издания.

«Наш человек на Евровидении», – так отзывается о Кристиане Костове его наставник по проекту «Голос.Дети» Дмитрий Билан.

Несколько минут назад на своей странице в социальной сети Билан оставил послание для Кристиана.

Дмитрий Билан (запись в Instagram):

Крис! Удачи тебе сегодня! Ты действительно большой музыкант со своим неповторимым и ярким, бросающимся в глаза миром! Я давно понял, что нужно быть только собой на сцене и в какой-то момент эта самость обязательно выстреливает, потому что есть только ты сам, твой организм, твоя непохожесть, индивидуальность, и чем чётче она очерчена, тем убедительнее можно воздействовать на зрителя! Это касается любой личности, а ты являешься *личностью*, не размениваешься на всякое, что навязывают! У тебя невероятно люксовый трек, бомба! Так хочу, чтобы ты все это так и сделал на сцене, как в студийном треке! Просто втащил ты меня в свои болельщики!Мировой уровень, и я думаю, что ты это понимаешь! Удачи тебе сегодня, прямой эфир, многомиллионная аудитория и ты, вершащий историю в реальном времени! Не важно, что дальше, дальше, в любом случае, у тебя талантливая дорога, главное что сейчас! Получишь такой кайф, эйфорию и вообще, я даже вспомнил, как это необъяснимо, как полет, когда все складывается на сцене! Так вот – пусть сложится так, чтобы лично тебя это устраивало вне зависимости от результата! Главное же сделать все что задумал, а дальше хоть трава не расти!