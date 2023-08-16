16 августа День малинового варенья. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 16 августа, День малинового варенья. Праздник имеет старославянские корни, ведь именно в середине августа начинался сбор урожая малины, в честь чего отмечался Малинник. Эту ягоду ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета.
Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит: «Не жизнь, а малина!» Малиновое варенье считается одной из самых популярных зимних заготовок. Запастись впрок ягодой, обладающей целебными свойствами, стремятся ответственные хозяйки, переживающие за здоровье своих близких.
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