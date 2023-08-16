16 августа День малинового варенья. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 16 августа, День малинового варенья. Праздник имеет старославянские корни, ведь именно в середине августа начинался сбор урожая малины, в честь чего отмечался Малинник. Эту ягоду ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета.