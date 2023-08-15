15 августа Праздник сладких огурцов. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 15 августа, в Беларуси отмечается День археолога. Археология – наука, изучающая быт и культуру древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Можно смело сказать, что археологи – это истинные романтики и очень терпеливые люди. Без сомнений, это специальность, окутанная ореолом загадочности и мистицизма.
Путешествия, раскопки, предметы, возраст которых насчитывает сотни, а то и тысячи лет, все это очень интересно. По большому счету, археологи ищут не предметы забытых эпох, а информацию, которую могут предоставить о прошлом их находки. Ученые по сей день находят артефакты, которые раскрывают тайны истории нашей страны.
Подробности в видео.