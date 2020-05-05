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Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию

05 мая 2020 17:18
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Пятилетний мальчик захотел купить себе дорогую машину и стал звездой. Однако дело вовсе не в том, что у ребёнка не хватило бы денег на покупку. 

Как сообщает Buzzfeed, инцидент случился в американском штате Юта. В полдень 4 мая правоохранитель обратил внимание на автомобиль. Водитель машины управлял транспортным средством неуверенно, выезжал за пределы проезжей части и с трудом поворачивал. 

Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Utah Highway Patrol 

Полицейский подумал, что за рулём может находиться потенциальный нарушитель или человек, которому нужна медицинская помощь. Патрульный остановил машину, которая ехала со скоростью около 51 км/ч. 

Подойдя к месту водителя, правоохранитель увидел за рулём ребёнка. Мальчик сидел на краю сиденья, обеими ногами жал на педаль тормоза и выглядел так, словно вот-вот расплачется. Удивлённый полицейский заглушил двигатель и начал задавать вопросы юному водителю. 

Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию-4

Фото: twitter.com/UTHighwayPatrol 

Ребёнок рассказал, что ему 5 лет. Он захотел купить себе Lamborghini, поэтому позаимствовал родительский автомобиль и поехал за покупкой, взяв с собой 3 доллара. За мальчиком должен был приглядывать старший брат, пока их родители находились на работе. В итоге юный водитель уехал от своего дома на несколько километров. 

Кстати, недавно мы рассказывали о ребёнке, который тоже доставил родителям хлопот.  

Мальчик попросил скромный подарок и чуть не сжёг дом – здесь подробнее.   

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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