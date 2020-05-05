Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию

Пятилетний мальчик захотел купить себе дорогую машину и стал звездой. Однако дело вовсе не в том, что у ребёнка не хватило бы денег на покупку. Как сообщает Buzzfeed, инцидент случился в американском штате Юта. В полдень 4 мая правоохранитель обратил внимание на автомобиль. Водитель машины управлял транспортным средством неуверенно, выезжал за пределы проезжей части и с трудом поворачивал.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Utah Highway Patrol

Полицейский подумал, что за рулём может находиться потенциальный нарушитель или человек, которому нужна медицинская помощь. Патрульный остановил машину, которая ехала со скоростью около 51 км/ч. Подойдя к месту водителя, правоохранитель увидел за рулём ребёнка. Мальчик сидел на краю сиденья, обеими ногами жал на педаль тормоза и выглядел так, словно вот-вот расплачется. Удивлённый полицейский заглушил двигатель и начал задавать вопросы юному водителю.

Фото: twitter.com/UTHighwayPatrol