Отец зашёл в комнату к сыну и едва смог сдержать смех. Мальчик выглядел как директор крупной компании

Житель американского города Денвер увидел 7-летнего сына в непривычном облике. Об этом Бриан Киффер рассказал на своей странице в Twitter.
По словам мужчины, он находился дома и занимался своими обычными делами. В какой-то момент к нему подошла жена и посоветовала сходить в комнату к сыну. Бриан заинтересовался, подошёл к комнате ребёнка, приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь.
Фото: twitter.com/bckieffer
У мальчика был урок, который проводился с помощью видеоконференции. Ребёнок сидел с очень серьёзным видом. Увидев отца, школьник показал ему жест «у меня разговор, не отвлекай». По словам Киффера, ему потребовалось напрячь все свои силы, чтобы сдержать смех.
Ранее мы рассказывали о сердитом и ещё более серьёзном мальчике.
Ребёнок собрал свои вещи и ушёл из дома – здесь подробности.