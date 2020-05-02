Отец зашёл в комнату к сыну и едва смог сдержать смех. Мальчик выглядел как директор крупной компании

Житель американского города Денвер увидел 7-летнего сына в непривычном облике. Об этом Бриан Киффер рассказал на своей странице в Twitter.

По словам мужчины, он находился дома и занимался своими обычными делами. В какой-то момент к нему подошла жена и посоветовала сходить в комнату к сыну. Бриан заинтересовался, подошёл к комнате ребёнка, приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь.