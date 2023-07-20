Мужчина обнаружил в туалете полутораметровую кобру

Далее все происходило как в кино. Змея свернулась в грязном унитазе без воды. Мужчина несколько раз простучал вешалкой по сиденью унитаза. Кобра зашипела явно раздраженная. Мужчина отступил на несколько шагов и продолжил наблюдать. Человек, державший камеру, приблизился к кобре. Змея вертит головой и смотрит в камеру. Кобра делает несколько выпадов, защищая свой новообретенный дом.

Жизнь – непредсказуемая штука. Никогда не узнаешь, с кем придется встретиться и, возможно, даже бороться. Например, житель индийского города зашёл в туалет и обнаружил там огромную кобру. Об этом рассказало издание DNA India.

Она пристально смотрела на вторгшихся людей, показывая свой раздвоенный язык. Кажется, что кобра реагирует на людей на заднем плане. Мужчина сбегал за зеленой метлой. Он замахал ею над коброй. Змея переводила взгляд с человека на метлу и обратно. В то же время мужчина просто пытается вытащить её из своей ванной комнаты.

Примерно в середине видео это становится немного комичным, поскольку они продолжают шипеть друг на друга. В этот момент вы слышите смех на заднем плане, поскольку они понимают, что это просто противостояние, и нет никакого реального прогресса. В какой-то момент мужчина касается кобры щеткой метлы. На этом кобра решила, что с нее хватит. Она поняла, что ей на рады, вылезла из унитаза и направилась к выходу. Мужчина при помощи палки помогал пресмыкающемуся найти дверь.

В сезон дождей из-за высокой влажности змеи часто ищут укрытия в жилых помещениях. Чтобы свести к минимуму вероятность встреч с ними, рекомендуется регулярно осматривать дом, поддерживать порядок и затыкать щели.

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