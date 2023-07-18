18 июля – День прогулок под дождём. Вот чем ещё известна эта дата

День прогулок под дождем отмечается 18 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда идет дождь, мир становится совсем другим и живет по другим законам.

Люди обычно прячутся в дождливую погоду по домам, бегут под крыши и закрываются капюшонами. Но если взять большой зонтик, улыбнуться дождю и пойти гулять, а не бежать в поиске укрытия, дождь обязательно нашепчет волшебную сказку. Надо только прислушаться и присмотреться.