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18 июля – День прогулок под дождём. Вот чем ещё известна эта дата

18 июля 2023 06:42
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День прогулок под дождем отмечается 18 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда идет дождь, мир становится совсем другим и живет по другим законам.

18 июля – День прогулок под дождём. Вот чем ещё известна эта дата-1

Люди обычно прячутся в дождливую погоду по домам, бегут под крыши и закрываются капюшонами. Но если взять большой зонтик, улыбнуться дождю и пойти гулять, а не бежать в поиске укрытия, дождь обязательно нашепчет волшебную сказку. Надо только прислушаться и присмотреться.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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