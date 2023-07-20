20 июля – Международный день торта. Вот чем ещё известна эта дата

Международный день торта отмечают 20 июля. Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Основоположниками Дня торта в 2011 году стали Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день был испечен первый в мире коллективный многонациональный миротворческий торт – в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии приготовленных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех изделий были суммированы, и границы коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. С тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран все увеличивается.