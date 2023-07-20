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20 июля – Международный день торта. Вот чем ещё известна эта дата

20 июля 2023 06:17
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Международный день торта отмечают 20 июля. Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Основоположниками Дня торта в 2011 году стали Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 июля – Международный день торта. Вот чем ещё известна эта дата-1

В этот день был испечен первый в мире коллективный многонациональный миротворческий торт – в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии приготовленных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех изделий были суммированы, и границы коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. С тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран все увеличивается.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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