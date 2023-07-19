Прямой эфир

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Чем ещё известна эта дата?

19 июля 2023 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Главная цель этой гастрономической даты – конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Чем ещё известна эта дата?-1

Домашние пирожки, аромат свежей малины, задушевные разговоры. Что может быть уютнее и добрее? А поскольку этот праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду, то поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
18 июля – День прогулок под дождём. Вот чем ещё известна эта дата
18 июля 2023 06:42

18 июля – День прогулок под дождём. Вот чем ещё известна эта дата

Девушка с лишним весом стала самой известной моделью Великобритании
17 июля 2023 15:04

Девушка с лишним весом стала самой известной моделью Великобритании

Мужчина в 33 года узнал, что он приёмный! Вот как это произошло
17 июля 2023 14:53

Мужчина в 33 года узнал, что он приёмный! Вот как это произошло