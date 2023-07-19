19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Чем ещё известна эта дата?

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем. Главная цель этой гастрономической даты – конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домашние пирожки, аромат свежей малины, задушевные разговоры. Что может быть уютнее и добрее? А поскольку этот праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду, то поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда.