3 октября отмечается Всемирный день грибника. Чем ещё известна эта дата?

3 октября Международный день врача

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача, который считается днем солидарности докторов всего мира. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Ее сотрудники не делают различий в национальной или религиозной принадлежности людей, а помогают всем нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов. Современные медики опираются в своей работе на огромное количество знаний и колоссальный опыт врачей всех времен. Врач – самая ответственная и благородная профессия, ведь в его руках человеческие жизни, самое ценное, что есть в мире. 3 октября Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Сегодня, 3 октября, отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и полного отказа от употребления спиртных напитков, профилактика алкогольной зависимости у детей и молодежи. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно фиксируется более 3 миллионов смертей, связанных со злоупотреблением спиртными напитками. 3 октября Всемирный день архитектуры

Архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров ежегодно в первый понедельник октября отмечают свой профессиональный международный праздник – Всемирный день архитектуры. Архитектура является абсолютно самостоятельным направлением в искусстве. Посредством строительных материалов в художественных образах архитекторы воплощают свое видение мира и выражают общественные идеи своего времени. Архитектура – это часть культуры и наследие, которое мы оставим детям. Своими удивительными работами архитекторы могут изменить мир, в котором мы живем. Этот праздник – признание той важной роли, которую играет архитектура в нашей с вами жизни. 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР