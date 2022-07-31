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Жених бросил невесту у алтаря из-за своей мамы, которая посчитала её слишком страшной

31 июля 2022 14:06
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Наверное, один из самых волнительных моментов в жизни – это свадьба. Ведь именно тогда придётся поклясться своей второй половинке в вечной любви. Однако чувства отходят на второй план, если мама твоего жениха против торжества.  

Как рассказало издание The Mirror, юноше пришлось бросить свою невесту из-за того, что его мать посчитала девушку недостаточно привлекательной. Это произошло на самой церемонии бракосочетания.  

Раньше мама жениха видела возлюбленную сына только на фотографиях, а реальность её разочаровала, поскольку невестка, по мнению женщины, оказалась слишком низкой и некрасивой. Сама же жертва насмешек долго переживала после несостоявшейся свадьбы. Ей было стыдно смотреть гостям в глаза. Ведь такого поворота событий никто не ожидал.  

Жених бросил невесту у алтаря из-за своей мамы, которая посчитала её слишком страшной-1

Фото: pinterest.com/weddingchicks   

Также девушка пожаловалась, что из-за организации свадьбы очень сильно пострадал бюджет, поскольку она растёт без родителей и помогать ей некому.  

Если героине нашей статьи не удалось выйти замуж по вине родственников жениха, то другая девушка, о которой мы писали ранее, сейчас страдает психическим расстройством из-за того, что её родители слишком сильно настаивали на свадьбе, – подробности здесь.  

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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