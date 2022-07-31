Жених бросил невесту у алтаря из-за своей мамы, которая посчитала её слишком страшной

Наверное, один из самых волнительных моментов в жизни – это свадьба. Ведь именно тогда придётся поклясться своей второй половинке в вечной любви. Однако чувства отходят на второй план, если мама твоего жениха против торжества.

Как рассказало издание The Mirror, юноше пришлось бросить свою невесту из-за того, что его мать посчитала девушку недостаточно привлекательной. Это произошло на самой церемонии бракосочетания.

Раньше мама жениха видела возлюбленную сына только на фотографиях, а реальность её разочаровала, поскольку невестка, по мнению женщины, оказалась слишком низкой и некрасивой. Сама же жертва насмешек долго переживала после несостоявшейся свадьбы. Ей было стыдно смотреть гостям в глаза. Ведь такого поворота событий никто не ожидал.