4 октября День ответов на незаданные вопросы. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 4 октября, отмечается Международный день защиты животных. Именно в этот день католическая церковь почитает память святого Франциска Ассизского. Его считают покровителем зверей и птиц, а заслужил он такую честь тем, что трепетно оберегал живые существа, лечил их и даже проповедовал им о любви Божьей. В настоящее время существует почетная премия имени святого Франциска, которую присуждают борцам за защиту природы. Всемирный день защиты животных основан с целью донести человечеству, что братья наши меньшие нуждаются в помощи и защите. По подсчетам ученых, за последнюю четверть века разнообразие видов животного мира сократилось на треть. В Красную книгу внесены 46 тысяч видов, которые находятся на грани вымирания. В этот день очень часто звучат слова Франциска Ассизского, в которых он призывал бережно относиться к существам, живущим с нами на этой планете, посмотреть, насколько они мудрые и даже поучиться у них. 4 октября 1911 в Лондоне был введен в эксплуатацию первый эскалатор

4 октября 1911 года на одной из станций лондонского метро был введен в эксплуатацию первый эскалатор. Всем отважившимся прокатиться на чуде техники наливалась рюмка бренди, пока компания не поняла, что может разориться. Тогда на службу был нанят инвалид с деревянным протезом вместо ноги, который, чтобы продемонстрировать безопасность эскалатора, катался на нем вверх и вниз в часы наибольшего наплыва пассажиров. 4 октября 1957 года СССР произвел запуск первого в мире искусственного спутника Земли

4 октября 1957 года, 65 лет назад, СССР произвел запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Он имел форму шара диаметром 580 миллиметров, четыре штыревые антенны, весил 83 килограмма 6 граммов. Орбита была рассчитана так, что спутник пролетал над Москвой и Вашингтоном, преодолевая это расстояние примерно за 15 минут. Первый космический аппарат совершил 1 440 оборотов по околоземной орбите и через 4 месяца сгорел в атмосфере. В Америке запуск спутника расценили как «уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов». Дата запуска спутника считается началом космической эры человечества, а в России ежегодно отмечается как памятный День Космических войск. 4 октября День ответов на незаданные вопросы