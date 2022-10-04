4 октября День ответов на незаданные вопросы. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 4 октября, отмечается Международный день защиты животных. Именно в этот день католическая церковь почитает память святого Франциска Ассизского. Его считают покровителем зверей и птиц, а заслужил он такую честь тем, что трепетно оберегал живые существа, лечил их и даже проповедовал им о любви Божьей. В настоящее время существует почетная премия имени святого Франциска, которую присуждают борцам за защиту природы. Всемирный день защиты животных основан с целью донести человечеству, что братья наши меньшие нуждаются в помощи и защите. По подсчетам ученых, за последнюю четверть века разнообразие видов животного мира сократилось на треть. В Красную книгу внесены 46 тысяч видов, которые находятся на грани вымирания. В этот день очень часто звучат слова Франциска Ассизского, в которых он призывал бережно относиться к существам, живущим с нами на этой планете, посмотреть, насколько они мудрые и даже поучиться у них.
4 октября 1911 в Лондоне был введен в эксплуатацию первый эскалатор
4 октября 1911 года на одной из станций лондонского метро был введен в эксплуатацию первый эскалатор. Всем отважившимся прокатиться на чуде техники наливалась рюмка бренди, пока компания не поняла, что может разориться. Тогда на службу был нанят инвалид с деревянным протезом вместо ноги, который, чтобы продемонстрировать безопасность эскалатора, катался на нем вверх и вниз в часы наибольшего наплыва пассажиров.
4 октября 1957 года СССР произвел запуск первого в мире искусственного спутника Земли
4 октября 1957 года, 65 лет назад, СССР произвел запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Он имел форму шара диаметром 580 миллиметров, четыре штыревые антенны, весил 83 килограмма 6 граммов. Орбита была рассчитана так, что спутник пролетал над Москвой и Вашингтоном, преодолевая это расстояние примерно за 15 минут. Первый космический аппарат совершил 1 440 оборотов по околоземной орбите и через 4 месяца сгорел в атмосфере. В Америке запуск спутника расценили как «уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов». Дата запуска спутника считается началом космической эры человечества, а в России ежегодно отмечается как памятный День Космических войск.
4 октября День ответов на незаданные вопросы
4 октября отмечают День ответов на незаданные вопросы. Этот день овеян некой тайной. Безусловно, у каждого человека есть вопросы, которые он стесняется задать. Издавна люди верят, что ответы на такие вопросы приходят сами собой, из подсознания. Сегодня именно тот день, когда вопрос могут предугадать. Вам остается только расслабиться, закрыть глаза и подумать о вашем вопросе.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!