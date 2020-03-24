Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты

Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь и подумал, что следует попробовать отнести её к оценщикам. Выяснилось, что в ней записаны события времён Первой мировой войны. Как сообщает Daily Mail, когда житель британского города Этволл нашёл тетрадь, он попытался прочесть написанное и догадался, что это дневник, в котором говорится о военных событиях. Поскольку эта вещь могла иметь ценность, мужчина отнёс тетрадь специалистам, чтобы выяснить, можно ли её продать.

Оценщики выяснили, что автором дневника является рядовой британской армии Артур Эдвард Диггинс, который 104 года назад принимал участие в военных действиях битвы при Сомме. Первая запись в тетради была сделана 13 февраля 1916 года, последняя — 11 октября 1916 года. Работники аукционного дома сказали новому владельцу тетради, что её можно продать за 250-350 долларов. Когда мужчина выставил дневник на аукцион, находкой заинтересовался даже глава аукционного дома Адриан Стивенсон, который 45 лет собирает дневники Первой мировой войны. За письмо Колоса отдал 5 зарплат. Кто и зачем сейчас пишет бумажные письма?

Адриан был в восторге, ведь в битве при Сомме из 120 тысяч военнослужащих союзников шестая часть солдат погибла в первый час. Всего же за время этой битвы были убиты и ранены около миллиона военнослужащих. Погрузившись в чтение, Стивенсон узнал, что Артур описывал битву при Сомме с самого первого дня. Помимо рассказа о сражениях, Диггинс часто упоминал Алису. В одной из записей говорится, что автор дневника получил письмо от Алисы, которое он никогда не забудет.

Было и множество других записей. Например Артур рассказывал, что в целом всё хорошо, но он уже сыт по горло происходящим. «Снаряд упал в паре метров от нашей позиции. Полегли все, кроме трёх парней», – описывал один из случаев солдат. А 26 августа 1916 года Диггинс упомянул о том, что ему уже 21 год, и это ещё один день рождения, который он провёл вдали от дома. «Ну, мы снова на фронте Соммы», – говорится в последней записи, которая датирована 11 октября.