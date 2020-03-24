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Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты

24 марта 2020 10:16
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Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь и подумал, что следует попробовать отнести её к оценщикам. Выяснилось, что в ней записаны события времён Первой мировой войны. 

Как сообщает Daily Mail, когда житель британского города Этволл нашёл тетрадь, он попытался прочесть написанное и догадался, что это дневник, в котором говорится о военных событиях. Поскольку эта вещь могла иметь ценность, мужчина отнёс тетрадь специалистам, чтобы выяснить, можно ли её продать. 

Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты -1

Оценщики выяснили, что автором дневника является рядовой британской армии Артур Эдвард Диггинс, который 104 года назад принимал участие в военных действиях битвы при Сомме. Первая запись в тетради была сделана 13 февраля 1916 года, последняя — 11 октября 1916 года. 

Работники аукционного дома сказали новому владельцу тетради, что её можно продать за 250-350 долларов. Когда мужчина выставил дневник на аукцион, находкой заинтересовался даже глава аукционного дома Адриан Стивенсон, который 45 лет собирает дневники Первой мировой войны. 

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Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты -4

Адриан был в восторге, ведь в битве при Сомме из 120 тысяч военнослужащих союзников шестая часть солдат погибла в первый час. Всего же за время этой битвы были убиты и ранены около миллиона военнослужащих. 

Погрузившись в чтение, Стивенсон узнал, что Артур описывал битву при Сомме с самого первого дня. Помимо рассказа о сражениях, Диггинс часто упоминал Алису. В одной из записей говорится, что автор дневника получил письмо от Алисы, которое он никогда не забудет. 

Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты -7

Было и множество других записей. Например Артур рассказывал, что в целом всё хорошо, но он уже сыт по горло происходящим. 

«Снаряд упал в паре метров от нашей позиции. Полегли все, кроме трёх парней», – описывал один из случаев солдат. 

А 26 августа 1916 года Диггинс упомянул о том, что ему уже 21 год, и это ещё один день рождения, который он провёл вдали от дома. 

 «Ну, мы снова на фронте Соммы», – говорится в последней записи, которая датирована 11 октября. 

Мужчина нашёл в сарае старую тетрадь. В её существование не верили даже специалисты -10

Поскольку битва при Сомме завершилась 18 ноября 1916 года, Стивенсон забеспокоился, что солдат мог погибнуть. Но, проведя исследования, Адриан с радостью узнал, что Артур выжил, вернулся в Англию, в 1919 году женился на Алисе и стал отцом.   

В итоге дневник был продан примерно за 3 тысячи долларов.    

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# История # калейдоскоп # Фотофакт

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