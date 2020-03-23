Писатель попросил людей рассказать о самой ценной вещи в доме. Ответы вас удивят

Чем занять себя дома? Сейчас этот вопрос особенно актуален. Американский писатель Исаак Фицджеральд, который раньше работал пожарным, предложил всем поучаствовать в маленькой игре. Суть проста, нужно ответить на вопрос: какой предмет в вашем доме является для вас самым ценным? «Я буду первым. Этот (маленький) меч подарил мне король Бутана около десяти лет назад. Мой друг-бутанец, с которым я познакомился незадолго до того, шепнул мне, что это просто для протокола и не делает меня рыцарем», – показав клинок, рассказал Фицджеральд.

Фото: twitter.com/IsaacFitzgerald

Многие пользователи поддержали идею Исаака. Вскоре стало понятно, что чаще всего дело не в денежной стоимости предмета, а в воспоминаниях, которые связаны с ним. «Эту маленькую куклу сделал мой любимый художник Эдвард Гори. Я купила её в девяностых, хотя была очень бедна и не могла себе этого позволить»,

Фото: twitter.com/marinaomi

«Сын написал портрет моей матери, когда ему было 16 лет»,

Фото: twitter.com/SarahThyre

«Нагрудник с другой работы. Я была учителем истории»,

Фото: twitter.com/msanthropetweet

«Автограф Мип Гиз в моей копии дневника Анны Франк»,

Фото: twitter.com/RZAgent

«Чашка моей бабушки. Мне не разрешали прикасаться к ней, когда я была маленькой. Теперь я могу трогать чашку когда захочу и сколько захочу»,

Фото: twitter.com/stacy_reading

«Первым делом я буду спасать своего старого плюшевого мишку»,

Фото: twitter.com/thebestjasmine

«Я была бы очень расстроена, если бы что-то случилось с одеялом моей дочери. Оно было подарено ей после первой операции на открытом сердце. Одеяло связала бабушка другого малыша с больным сердцем, который не выжил»,

Фото: twitter.com/ladyheatherlee

«Перьевая ручка моего отца»,

Фото: twitter.com/Elizabeth_Crane

«В 1976 году (мне было 8 лет) мой отец не мог позволить себе подарить цветы моей маме на День святого Валентина, поэтому он нарисовал ей эти цветы акварелью»,

Фото: twitter.com/London_Lady

«Я потеряла практически всё во время пожара в Окленде в 1991 году. Когда-то это была яркая бирюзовая керамическая кошка, купленная в Мексике. Статуэтка была одной из немногих вещей, которые я нашла на пепелище моего дома»,

Фото: twitter.com/mainerbee

«Я купила эту огромную масляную картину у местного художника. Я бы взяла её с собой на край света, потому что она заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я смотрю на неё»,

Фото: twitter.com/Chiharu_Kig