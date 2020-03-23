Актриса Барбара Брыльска опровергла сообщения об онкологическом заболевании

Новости Польши. Польская актриса Барбара Брыльска опровергла информацию об онкологическом заболевании.

Как сообщает РИА Новости, недавно появились сведения о том, что артистка борется с раком языка. Сама Брыльска опровергла эту информацию. По словам актрисы, сейчас из-за угрозы распространения коронавируса она находится на карантине.

Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска

Напомним, 78-летняя Барбара Брыльска живёт в Варшаве. Актриса получила популярность после исполнения роли Надежды Шевелёвой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».