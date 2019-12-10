Послание с небес. Воздушный шарик из Германии с запиской приземлился в саду у белорусов

Новости Беларуси. Семья из белорусских Ружан оказалась в центре поистине новогодней истории. На днях она получила необычное послание из Германии – это был воздушный шар с запиской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как потом выяснилось, открытка проделала путь почти в 2 тысячи километров, прежде чем попасть в ружанский цветник. А вот для того, чтобы узнать, кто стал автором письма и прояснить остальные детали произошедшего, понадобилось время. Кристина Протосовицкая расскажет подробности.

Челси охотно впускает гостей. В последнее время калитка в этот ружанский двор не закрывается. Буквально – местные знаменитости. Cемья Жиевских каждому рассказывает и показывает, как обнаружился «воздушный десант» из Германии.

Инна Жиевская, жительница Ружан:

Я когда наклонилась за ним, потянула, и та веревочка, даже кончик оторвался, и я тогда начала читать, что это за послание. Не могла понять.

Из надписи на необычном послании супруги Жиевские поняли, что воздушный шарик запустили бабушка и дедушка пары молодоженов из Германии. Произошло это 10 августа, а уже 17 - его нашли в Ружанах.

На открытке был обратный адрес и просьба ответить. Инна с мужем сперва не поверили. Но по коду города определили - точно Германия. Написали, указали свою электронную почту и ждали ответ.

Инна Жиевская:

Спасибо за ваше письмо и поздравление. Мы не думали, что воздушный шар полетит из Германии так далеко. Большой привет из Германии.

Муж Инны дальнобойщик. Его маршруты пролегают как раз через Германию. Вместе пара уже 26 лет. У них двое детей. Секретами семейной жизни готовы поделиться с Лизой и Дженсом Воллхолс. Так зовут молодоженов.

Инна Жиевская:

Муж собирается туда проездом. Заедет в гости с этим шариком и покажет: я тот самый белорус, который споймал ваш шарик удачи.





Казалось бы, для этой абсолютно нереальной истории обязано быть рациональное объяснение. Пока скептики ставят под сомнение случай, «лирики» обратились к физикам. В задаче «дано»: 7 дней в пути, шарик с гелием и листок. Несколько формул, знание физических законов, простые математические вычисления – и ученые готовы сделать вывод.

Петр Кац, кандидат физико-математических наук, преподаватель Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Таким образом, наши расчеты показали, что средний шарик может поднять примерно 11 граммов. Взвешивание листа бумаги нам дало около 5 граммов. Такой шарик мог унести письмо. Был уже зарегистрирован случай, когда из Мичигана в Коннектикут шарик пролетел тысячу километров за 13 часов.



Простой воздушный шарик определил место на карте, где в Беларуси готовы распахнуть сердце навстречу – по улице Садовой в Ружанах.