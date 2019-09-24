Что стало с Александрой из «Москва слезам не верит» и чем сейчас занимается актриса

Мало кто из поклонников советского кинематографа не знает о Наталье Вавиловой, которая знаменита по многим фильмам и особенно ролью Александры в «Москва слезам не верит». Когда-то 14-летнюю девочку заметил ассистент режиссёра Юлии Солнцевой, который и предложил сняться в киноповести «Такие высокие горы». Так состоялся дебют Натальи.

Фото: instagram.com/wonly_ru

Пика славы Вавилова достигла после участия в кинокартине «Москва слезам не верит», на премьере которого актриса познакомилась со своим будущим супругом Самвелом Гаспаровым. Что интересно, родители не хотели позволять дочери сниматься, но после визита Владимира Меньшова и Алексея Баталова уступили. Так что теперь перед Натальей были открыты все дороги. Культовый режиссёр и примерный семьянин. Показываем редкие фото Владимира Меньшова

Фото: instagram.com/spletni_com_

Однако вскоре произошёл неприятный инцидент, положивший конец актёрской карьере Вавиловой. На съёмках она упала с лошади и сильно травмировала спину. Съёмочная группа не дождалась выздоровления Натальи, продолжив без неё. Девушка обиделась, больше не возвращалась на экраны и прекратила общение с прессой.

Фото: Кино-театр.ру