Мужчина бросил свою жену из-за того, что она родила пятую пару близнецов

Как сообщает Oddity Central, женщина по имени Налонго Глория недавно родила девятого и десятого ребенка. Дети стали пятой парой близнецов в семье. Но радостное событие заставило мужчину собрать вещи и уйти. Отец близнецов сослался на то, что больше не сможет заботиться о детях и супруге.

В одном из своих интервью Глория вспомнила реакцию супруга на пополнение: «Он сказал мне, что если я не смогу родить одного ребенка, он не сможет позаботиться обо мне». Так и произошло. Однажды женщина вернулась домой и увидела, что муж собрал вещи и ушел. С того времени она ничего о сбежавшем не слышала. Сейчас все силы Глории направлены на заботу о детях. Несмотря на все неприятности, многодетная мама ни о чем не жалеет и продолжает воспитывать близнецов в одиночку.