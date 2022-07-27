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Мужчина бросил свою жену из-за того, что она родила пятую пару близнецов

27 июля 2022 09:26
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Мужчина из Уганды бросил жену с детьми, когда та родила пятую пару близнецов.

Как сообщает Oddity Central, женщина по имени Налонго Глория недавно родила девятого и десятого ребенка. Дети стали пятой парой близнецов в семье. Но радостное событие заставило мужчину собрать вещи и уйти. Отец близнецов сослался на то, что больше не сможет заботиться о детях и супруге.

Мужчина бросил свою жену из-за того, что она родила пятую пару близнецов -1


Фото: Oddity Central

В одном из своих интервью Глория вспомнила реакцию супруга на пополнение: «Он сказал мне, что если я не смогу родить одного ребенка, он не сможет позаботиться обо мне». Так и произошло. Однажды женщина вернулась домой и увидела, что муж собрал вещи и ушел. С того времени она ничего о сбежавшем не слышала. Сейчас все силы Глории направлены на заботу о детях. Несмотря на все неприятности, многодетная мама ни о чем не жалеет и продолжает воспитывать близнецов в одиночку.

Мужчина бросил свою жену из-за того, что она родила пятую пару близнецов -4


Фото: Oddity Central

Сейчас у Глории семеро детей. Двое уже покинули родительский дом. Еще один ребенок трагически погиб. По всей вероятности, в скором времени многодетную семью ждут неприятности, поскольку домовладелец намерен выселить женщину с детьми.

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# Брак и семья # калейдоскоп # Налонго Глория # Фотофакт

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