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Сходила на сеанс и вышла замуж за врача. Как молодая девушка повстречала своего 71-летнего избранника?

22 мая 2022 09:14
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Порой случается, что идёшь лечить своё здоровье, а встречаешь любовь. Так и произошло с 25-летней Даниэль, которая встретила своего 71-летнего возлюбленного при походе к нему на сеанс.  

Как рассказало издание The Sun, девушка с детства страдала от постоянной апатии, боли в костях и отсутствия аппетита. Видя, как Рейфф мучается, её подруга посоветовала врача, который должен был избавить Даниэль от подобных недугов.  

Сходила на сеанс и вышла замуж за врача. Как молодая девушка повстречала своего 71-летнего избранника?-1

Фото: HotSpot Media

Однако никто даже не мог предположить, что через несколько сеансов у врача и пациентки возникнут чувства друг к другу. Их разница в возрасте – 46 лет. Боясь осуждения со стороны, пара решила втайне пожениться после месяца знакомства. Позже девушка осмелилась рассказать родителям о своём избраннике. Но родственники такую новость восприняли далеко не радостно.  

«У мамы отвисла челюсть. Он был старше ее на 15 лет. Мама отказалась нас принять, сказав, что он слишком стар для меня», – поделилась Рейфф.  

Сходила на сеанс и вышла замуж за врача. Как молодая девушка повстречала своего 71-летнего избранника?-4

Фото: HotSpot Media

Новость, что между мужем и женой настолько существенная разница в возрасте, распространилась быстро. Никому это не понравилось, из-за чего пара потеряла большое количество друзей, от них отвернулись даже некоторые родственники. Несмотря на все испытания, возлюбленные не собираются расставаться. Они считают, что такие преграды только ещё больше их сближают.  

Кстати, ранее мы рассказывали о паре, где такая же разница в возрасте. Однако у них ситуация посложнее – влюблённые вынуждены встречаться на расстоянии – подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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