Муж Юлии Началовой впервые после её смерти выступил с официальным заявлением

Новости России. Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской опубликовал на своей Instagram-странице серию роликов, в которой опроверг все обвинения в свой адрес.

«В первую очередь я хочу обратиться к журналистам и к представителям СМИ с настоятельной просьбой прекратить распространение заведомой ложной информации с моими именем и фотографиями», – начал музыкант.

По словам Дмитрия, за прошедшие 15 лет он виделся с Юлией 3-4 раза. Последняя короткая встреча состоялась в ноябре 2018 года на концерте, посвященном 20-летию группы «Премьер-министр».

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Анорексию Началовой Ланской назвал выдумкой «на все 100%». Певец сказал, что нет ни одного подтверждающего эту болезнь медицинского документа.

«Я никогда не кормил её никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь», – продолжил Ланской.

Композитор заявил, что Юлия была яркой и независимой личностью, поэтому Дмитрий сомневается, что кто-нибудь мог заставить её делать что-нибудь против её желания.

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«Через два года после нашего расставания Юлия счастливо вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь, что лишний раз доказывает, что я ни коим образом не повлиял на состояние её здоровья», – привёл довод музыкант.

Дмитрий подчеркнул, что Началова была выдающейся и уникальной певицей, однако из-за жестокости шоу-бизнеса она не была оценена по достоинству: её песни не звучали по радио, Юлия не представляла Россию на «Евровидении». Настоящая популярность пришла к Началовой только после её смерти, убеждён певец.

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В конце Ланской ещё раз попросил прекратить негативные высказывания в его адрес и напомнил, что подобные действия наносят урон ему и его семье.