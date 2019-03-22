Названа официальная причина смерти Юлии Началовой

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на менеджера Началовой Анну Исаеву, официальная причина смерти Юлии – сепсис, именно это показало вскрытие.

Новости России. 21 марта на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с певицей Началовой. На похоронах была названа настоящая причина смерти артистки.

Исаева упомянула, что относительно артистки ходит множество слухов, однако врачи уверяют, что дело именно в заражении крови. Более того, медики смогли справиться с первой волной сепсиса, но после второй волны у Началовой остановилось сердце.

Врач Юлии Началовой назвал её смерть роковой случайностью

Артистка ушла из жизни 16 марта на 39 году жизни.

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