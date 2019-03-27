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40 тысяч просмотров. Домрачева и Бьорндален показали, что делали на тренировке «Ливерпуля»

27 марта 2019 12:34
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Новости Беларуси. Звёздные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален продолжают путешествовать по миру. Недавно спортсмены посетили тренировку английского футбольного клуба «Ливерпуль». Домрачева опубликовала видеоролик с тренировки футболистов.  

«Что происходит позади нас?», – спросил Бьорндален в ролике, который набрал около 40 тысяч просмотров.  

«Тренировка одной из лучших в мире футбольных команд «Ливерпуль», можешь вообразить?», – ответила Дарья.  

После этого биатлонисты немного обсудили футболистов, и на этом видео закончилось. Но встреча с клубом продолжилась. Домрачевой и Уле-Эйнару удалось поговорить с Юргеном Клоппом, о чём спортсменка также рассказала в своём аккаунте.  

40 тысяч просмотров. Домрачева и Бьорндален показали, что делали на тренировке «Ливерпуля»-1

Фото: instagram.com/dadofun  

«Встреча с одним из величайших тренеров и спортивных менеджеров мира. Юрген Клопп после знакомства с ним понимаешь, почему он так хорош в своём деле. Человек энергия. И что ещё тоже важно заметить, большой поклонник биатлона», – рассказала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.  

Юрген Клопп известен в качестве игрока ФК «Майнц 05». В этой команде мужчина сыграл 325 матчей и забил 52 года. Когда с карьерой футболиста пришла пора расстаться, Юрген начал тренировать футболистов этого же клуба, чем и занимался до 2008 года. Сейчас Клопп является тренером «Ливерпуля».  

Хотя Домрачева и Бьорндален посвятили свои жизни биатлону, они также интересуются другими видами спорта, в том числе и футболом.  

Кстати, во время чемпионата мира по футболу в России Дарья и Уле-Эйнар посетили финальный матч в «Лужниках» – здесь подробнее.  

# Биатлон # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален # Дарья Домрачева # Юрген Клопп

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