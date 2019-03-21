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«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой

21 марта 2019 16:36
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Новости России. 21 марта в России простились с певицей, актрисой и телеведущей Юлией Началовой. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой-1

В последний путь исполнительницу провожали сотни человек. Среди них – близкие, друзья, звезды шоу-бизнеса, спорта и поклонники ее таланта.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой-4

Филипп Киркоров, народный артист России:
Было бесконечное уважение и восхищение этой красивой, талантливой, очень доброй девочкой, которая жила музыкой.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой-7

Мы пришли проводить в последний путь Юлию Началову, которую мы очень любим и уважаем, и всегда будем ее помнить.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой-10

Очень светлая личность, конечно. Мало спела. Вещи хорошие пела, особенно про солдат песни хорошие действительно, про маму. Запомнились хорошие работы. И потом, вообще человека жаль.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой-13

С Юлией у меня связано все мое детство и школьные годы. Я сама тоже пою. Перепела все ее песни, в том числе и «Учитель». Я соболезную всем близким, дочке Верочке. Очень жалко.

У посетителей было несколько минут, чтобы проводить певицу в последний путь. В зале находилось много охраны, которая следила, чтобы не велась видеосъемка. Это желание родственников певицы.

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой-16

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Официально причиной смерти названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких.

# Некролог # Юлия Началова # Филипп Киркоров # Фотофакт

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