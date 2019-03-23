Новости России. Отец Юлии Началовой дал первое откровенное интервью после смерти дочери. В беседе с Андреем Малаховым Виктор Началов рассказал о том, что врачи, которые боролись за жизнь Юлии, сделали все возможное. Семья не имеет никаких претензий к медперсоналу.



В вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" отец певицы Виктор Началов отметил, что Юлия "немного запустила" воспаление, а запускать такие вещи ни в коем случае нельзя. Из-за этого пошел абсцесс, поражение органов. Первую волну заражения крови – сепсиса – Юлия пережила нормально, "даже пошло улучшение, мы Богу молились, все церкви объехали". Но пошла вторая волна – сердце не выдержало.

Дочь была смыслом жизни Виктора Началова. Музыкант рассказал, как дочь шла к успеху с ранних лет.

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Виктор Началов:

Где-то годика в полтора она плохо разговаривала еще, а нотки держала, я с ней занимался: фразочки ей показываю, а она их повторяет. Конечно, я тут понял: Боженька ее поцеловал. И занимался – уже к пяти годам она чисто пела, на гастроли с нами я ее брал.

"Будем держаться и бороться, – пообещал Виктор Началов. – Тем более, есть Вера (дочь Юлии Началовой), которую нужно поднять и воспитать".

Отец вспоминает: дочь всегда улыбалась и обладала уникальным даром – никогда и никому не завидовала.

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Друзья Юлии Началовой во время шоу затронули тему присвоения звания заслуженной артистки посмертно. "Зачем ей звание?", – такой вопрос задала актриса и телеведущая Яна Поплавская. По ее словам, к сожалению, эта трагедия показала, что Началова – по-настоящему народная артистка. Эту же мысль она высказала на своей странице в Instagram: "Всегда думаю о том, что человек ушёл, ушли его надежды, радости, Победы, проигрыши... Ушёл целый Мир, а жизнь продолжает своё течение. При ЖИЗНИ, а не после СМЕРТИ надо говорить слова любви, восхищения, делать программы, писать статьи о людях, которые этого заслуживают!"

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Съемочная группа программы побывала в Воронеже, в школе, в которой училась Юлия Началова. Учителя и школьные подруги рассказали, что Юлия всегда была доброй, улыбчивой и небезразличной.

Сердце Юлии Началовой перестало биться ровно неделю назад. Ей было 38 лет.

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