Прямой эфир

«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален

23 сентября 2019 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дарья Домрачева редко рассказывает подробно о своей семье. Белоруска поведала в интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед» на телеканале «Матч ТВ» о жизни Уле-Эйнаром Бьорндаленом и воспитании дочки.  

В данный момент семья Домрачевой-Бьорндалена продолжает жить и в Беларуси, и в Норвегии. Дарья призналась, что больше всего времени семья находится в путешествиях. Ближе к зиме пара перебирается в Норвегию, иногда живет и в Монако.  

«Мы счастливы использовать этот шанс». Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону 

«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален-1

Фото: instagram.com/dadofun  

В семье спортсменов нет главного — Дарья и Уле-Эйнар прислушиваются друг к другу, а спорные моменты решаются на семейном совете. 

Дарья Домрачева: 
С появлением нашей дочки Ксении, она, конечно же, стала главной в семье.  

Три года вместе. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален поделились трогательным снимком с годовщины свадьбы  

«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален-4

Фото: instagram.com/dadofun  

После свадьбы с Уле-Эйнаром Дарья Домрачева не сменила фамилию на Бьорндален. Белоруска объяснила это тем, что тогда была действующей спортсменкой, поэтому смена фамилии для нее была неактуальна.  

«Не знаю, может, в будущем это еще изменится», — намекнула Домрачева.

Сейчас семья продолжает путешествовать, Дарья трудится над своей линией одежды. Она предположила, что в скором времени спортсмены смогут носить экипировку еще и с именем ее мужа.  

Год без спорта. Чем занимается Дарья Домрачева после завершения карьеры — здесь подробнее.   

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален

Другие новости рубрики

Все новости
«Это не какие-то испорченные продукты». Шеф-повар из Минска ввел в меню авторские блюда с элементами отходов
23 сентября 2019 08:03

«Это не какие-то испорченные продукты». Шеф-повар из Минска ввел в меню авторские блюда с элементами отходов

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона
22 сентября 2019 17:49

От постоянных измен до преданности на всю жизнь. История любви Роми Шнайдер и Алена Делона

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
22 сентября 2019 14:10

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран