«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален

Дарья Домрачева редко рассказывает подробно о своей семье. Белоруска поведала в интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед» на телеканале «Матч ТВ» о жизни Уле-Эйнаром Бьорндаленом и воспитании дочки.
В данный момент семья Домрачевой-Бьорндалена продолжает жить и в Беларуси, и в Норвегии. Дарья призналась, что больше всего времени семья находится в путешествиях. Ближе к зиме пара перебирается в Норвегию, иногда живет и в Монако.
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Фото: instagram.com/dadofun
В семье спортсменов нет главного — Дарья и Уле-Эйнар прислушиваются друг к другу, а спорные моменты решаются на семейном совете.
Дарья Домрачева:
С появлением нашей дочки Ксении, она, конечно же, стала главной в семье.
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Фото: instagram.com/dadofun
После свадьбы с Уле-Эйнаром Дарья Домрачева не сменила фамилию на Бьорндален. Белоруска объяснила это тем, что тогда была действующей спортсменкой, поэтому смена фамилии для нее была неактуальна.
«Не знаю, может, в будущем это еще изменится», — намекнула Домрачева.
Сейчас семья продолжает путешествовать, Дарья трудится над своей линией одежды. Она предположила, что в скором времени спортсмены смогут носить экипировку еще и с именем ее мужа.
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