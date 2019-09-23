«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален

Дарья Домрачева редко рассказывает подробно о своей семье. Белоруска поведала в интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед» на телеканале «Матч ТВ» о жизни Уле-Эйнаром Бьорндаленом и воспитании дочки. В данный момент семья Домрачевой-Бьорндалена продолжает жить и в Беларуси, и в Норвегии. Дарья призналась, что больше всего времени семья находится в путешествиях. Ближе к зиме пара перебирается в Норвегию, иногда живет и в Монако. «Мы счастливы использовать этот шанс». Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону

Фото: instagram.com/dadofun

В семье спортсменов нет главного — Дарья и Уле-Эйнар прислушиваются друг к другу, а спорные моменты решаются на семейном совете. Дарья Домрачева:

С появлением нашей дочки Ксении, она, конечно же, стала главной в семье. Три года вместе. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален поделились трогательным снимком с годовщины свадьбы

Фото: instagram.com/dadofun