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Три года вместе. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален поделились трогательным снимком с годовщины свадьбы

08 июля 2019 10:20
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Новости Беларуси. 7 июля Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отметили третью годовщину свадьбы. Олимпийские чемпионы стали супругами в 2016, и в октябре того же года у пары появился ребенок – дочь Ксения.

За прошедшее время в их жизни многое изменилось. В 2018 году Домрачева и Бьорндален завершили спортивную карьеру. Дарья рассказала, что уйти из спорта было нелегко, но совмещать воспитание ребенка и тренировки не получается.

Уле-Эйнар также отметил, что завершение карьеры – ответственный и сложный шаг, так как спорту отдано много лет жизни, но наступил новый этап.

Три года вместе. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален поделились трогательным снимком с годовщины свадьбы-1

Фото: instagram.com/dadofun

За 15 часов фотография собрала более 16 тысяч лайков. Фанаты выразили радость за пару под постом и оставили множество комментариев. Вот некоторые из них:

«Сердечно поздравляю Вас, Даша и Уле! Желаю Вам вот так же – в любви, согласии, заботе и нежности – прожить еще лет 50! Счастья бесконечного Вашей восхитительной семье!»,

«Поздравляю вас! Желаю вам счастья, любви и всего самого хорошего! Я вас обожаю!»,

«Здоровья Вашей семье и счастья Вашему дому, такого простого, незамысловатого, про которое вспоминаешь потом с нежностью!».

Бьорндален всегда с любовью говорит о жене и ребёнке. 

Спортсмен рассказал, что будет рад помочь дочери, если она захочет заняться биатлоном, подробнее здесь.

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Фотофакт

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