Три года вместе. Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален поделились трогательным снимком с годовщины свадьбы

Новости Беларуси. 7 июля Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отметили третью годовщину свадьбы. Олимпийские чемпионы стали супругами в 2016, и в октябре того же года у пары появился ребенок – дочь Ксения.

За прошедшее время в их жизни многое изменилось. В 2018 году Домрачева и Бьорндален завершили спортивную карьеру. Дарья рассказала, что уйти из спорта было нелегко, но совмещать воспитание ребенка и тренировки не получается.

Уле-Эйнар также отметил, что завершение карьеры – ответственный и сложный шаг, так как спорту отдано много лет жизни, но наступил новый этап.