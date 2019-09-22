Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть свои обычаи, своя особенная кухня и, конечно, национальный костюм. Мы решили посмотреть, как выглядит традиционная одежда разных государств.
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Беларусь
Фото: instagram.com/yulizavetta_7
США (Гавайи)
Фото: instagram.com/citrus_club_
Германия
Фото: instagram.com/daniel.jahn08
Грузия
Фото: instagram.com/maxxx923
Индия
Фото: instagram.com/vishakha_beauty
Испания
Фото: instagram.com/artelan.pradoluengo
Китай
Фото: instagram.com/landwithoutsorrow
Фото: instagram.com/liukidd
Мексика
Фото: instagram.com/marioluna31
Россия
Фото: instagram.com/rus_slavmoda
Румыния и Молдавия
Фото: instagram.com/cilocie
Финляндия
Фото: instagram.com/annemarikivimaki
Япония
Фото: instagram.com/kuronekoshi_nya