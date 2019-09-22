Прямой эфир

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран

22 сентября 2019 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть свои обычаи, своя особенная кухня и, конечно, национальный костюм. Мы решили посмотреть, как выглядит традиционная одежда разных государств.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов

Беларусь

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-1

Фото: instagram.com/yulizavetta_7

США (Гавайи)

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-4

Фото: instagram.com/citrus_club_

Германия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-7

Фото: instagram.com/daniel.jahn08

Грузия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-10

Фото: instagram.com/maxxx923

Индия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-13

Фото: instagram.com/vishakha_beauty

Испания

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-16

Фото: instagram.com/artelan.pradoluengo

Китай

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-19

Фото: instagram.com/landwithoutsorrow

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-21

Фото: instagram.com/liukidd

Мексика

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-24

Фото: instagram.com/marioluna31

Россия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-27

Фото: instagram.com/rus_slavmoda

Румыния и Молдавия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-30

Фото: instagram.com/cilocie

Финляндия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-33

Фото: instagram.com/annemarikivimaki

Япония

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран-36

Фото: instagram.com/kuronekoshi_nya

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк
22 сентября 2019 12:09

Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски
22 сентября 2019 11:33

Нужно отвлечься от повседневных забот? Предлагаем посмотреть на 15 фотографий хаски

Спи, моя радость, усни. Укладываем ребёнка спать девятью способами
22 сентября 2019 09:44

Спи, моя радость, усни. Укладываем ребёнка спать девятью способами