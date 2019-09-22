Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран

Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть свои обычаи, своя особенная кухня и, конечно, национальный костюм. Мы решили посмотреть, как выглядит традиционная одежда разных государств.

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