А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир

Новости Беларуси. Волевую победу на ЧЕ по легкой атлетике одержала Ольга Мазуренок. Девушка стала первой в марафонском беге. Она преодолела дистанцию за 2 часа и 26 минут. Однако на пути к золоту спортсменка прошла через несколько трудностей. У Ольги на дистанции пошла кровь из носа. Девушка не сошла с пути, а пыталась остановить кровь почти четверть дистанции, после чего кровотечение остановилось. Ближе к финишу Ольга и ее соперница из Франции оторвались от остальных участниц, но белоруска чуть не повернула не туда, однако собралась с силами и стала первой. Сборная Беларуси завоевала командный кубок в марафонском беге на ЧЕ. 5 исторических фото

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на своей странице в Instagram выложил ролик, на котором поздравляет Ольгу Мазуренок с отличным результатом сразу после финиша. А спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку. – Оленька, ты герой. Ты знаешь это? – Да ну, – смущенно ответила девушка. – Мы тебя поздравляем. Мы тебя очень любим. – Спасибо большое. Спасибо всем, кто болел и кто переживал за мой внешний вид сегодня. – Ты улыбаешься. Мы счастливы. – Уже можно улыбаться. – Поздравляем. И девочки молодцы. – Все молодцы.

Фото: instagram.com/vadim_devyatovskiy

Также Вадим Девятовский отметил, что то, что сделала легкоатлетка – это подвиг. Вадим Девятовский:

Даю гарантию, что многие бы предпочли сойти с дистанции, а не бежать 30 км истекая кровью. Когда я все это видел, сидя на трибуне, было очень тяжело принять решение. С одной стороны, надо было все останавливать, с другой стороны, зная Олю, пытаться остановить её было бы бесполезно и те доли секунды, в которые она пробегает мимо тебя, ты только и успеваешь сказать в спину: «ДЕРЖИСЬ, ОЛЕНЬКА», потому что, улавливая за секунды её настроение, ты понимаешь отчетливо, что она не отступится и будет идти до конца...

Фото: instagram.com/vadim_devyatovskiy

В комментариях к видео подписчики отмечают, что гордятся спортсменкой и пишут, что Ольга влюбила в себя всю Европу. «Показала на всю Европу, насколько сильны духом наши белорусские девушки», «Такая красивая победа! Такая сила духа! Гордость за Олю переполняет! Спасибо за эти эмоции!», «Такая скромная. У нее многим стоит поучиться», «Вот это спортивный характер и сила воли! Нет слов! Героическая победа, да и ещё на такой тяжелой дистанции! Супер! Так держать».

Фото: Getty Images