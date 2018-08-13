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А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир

13 августа 2018 10:47
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Новости Беларуси. Волевую победу на ЧЕ по легкой атлетике одержала Ольга Мазуренок.

Девушка стала первой в марафонском беге. Она преодолела дистанцию за 2 часа и 26 минут. Однако на пути к золоту спортсменка прошла через несколько трудностей.

У Ольги на дистанции пошла кровь из носа. Девушка не сошла с пути, а пыталась остановить кровь почти четверть дистанции, после чего кровотечение остановилось. Ближе к финишу Ольга и ее соперница из Франции оторвались от остальных участниц, но белоруска чуть не повернула не туда, однако собралась с силами и стала первой.

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А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир-1

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на своей странице в Instagram выложил ролик, на котором поздравляет Ольгу Мазуренок с отличным результатом сразу после финиша. А спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Оленька, ты герой. Ты знаешь это?

Да ну, – смущенно ответила девушка.

Мы тебя поздравляем. Мы тебя очень любим.

Спасибо большое. Спасибо всем, кто болел и кто переживал за мой внешний вид сегодня.

Ты улыбаешься. Мы счастливы.

Уже можно улыбаться.

Поздравляем. И девочки молодцы.

Все молодцы.

А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир-4

Фото: instagram.com/vadim_devyatovskiy

Также Вадим Девятовский отметил, что то, что сделала легкоатлетка – это подвиг.

Вадим Девятовский:
Даю гарантию, что многие бы предпочли сойти с дистанции, а не бежать 30 км истекая кровью. Когда я все это видел, сидя на трибуне, было очень тяжело принять решение. С одной стороны, надо было все останавливать, с другой стороны, зная Олю, пытаться остановить её было бы бесполезно и те доли секунды, в которые она пробегает мимо тебя, ты только и успеваешь сказать в спину: «ДЕРЖИСЬ, ОЛЕНЬКА», потому что, улавливая за секунды её настроение, ты понимаешь отчетливо, что она не отступится и будет идти до конца...

А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир-7

Фото: instagram.com/vadim_devyatovskiy

В комментариях к видео подписчики отмечают, что гордятся спортсменкой и пишут, что Ольга влюбила в себя всю Европу.

«Показала на всю Европу, насколько сильны духом наши белорусские девушки»,

«Такая красивая победа! Такая сила духа! Гордость за Олю переполняет! Спасибо за эти эмоции!»,

«Такая скромная. У нее многим стоит поучиться»,

«Вот это спортивный характер и сила воли! Нет слов! Героическая победа, да и ещё на такой тяжелой дистанции! Супер! Так держать».

А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир-10

Фото: Getty Images  

В других соцсетях оценили характер белорусской спортсменки – тег с фамилией Мазуренок некоторое время был среди популярных в Twitter.

Болельщики со всего мира поддерживали спортсменку и отметили, что переживали за состояние Ольги на дистанции.

Поклонники спорта также назвали финиш белоруски – «мощным», «невероятным» и «историческим». А некоторые предполагали, как бы повел себя бразилец Неймар, над которым шутили из-за симуляций на поле, если бы оказался в ситуации Ольги.

Летом 2017 года легкоатлетка Виолетта Скворцова – победившая на ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров –  ушла с пьедестала, когда заиграл гимн другой страны.

Виолетта Скворцова: «Хоть это и гимн чужой страны – мне ж не бегать, размахивая руками по стадиону, и говорить: «Стоп, отключите» (читать далее).

# Легкая атлетика # калейдоскоп # Ольга Мазурёнок # Вадим Девятовский # Фотофакт

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