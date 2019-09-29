Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды
Какими мы привыкли видеть Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Альберта Эйнштейна? На страницах учебников они обычно предстают уже в почтенном возрасте – седыми, бородатыми и морщинистыми.
А как насчёт взглянуть на известных персон в молодости? Сможете ли вы их узнать? Чтобы дать вам время на размышления, в этот раз напишем имена под фотографиями, а не над ними.
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Фото: commons.wikimedia.org
Фёдор Достоевский, 1863 год
Фото: commons.wikimedia.org / Judgefloro
Мать Тереза, 1923 год
Фото: instagram.com/parroquiaamericalatinard
Папа Римский Франциск
Фото: commons.wikimedia.org / Pavel Biryukov
Лев Толстой, 1854 год
Фото: commons.wikimedia.org
Зигмунд Фрейд, 1905 год
Фото: commons.wikimedia.org
Эрнест Хемингуэй, 1916 год
Фото: commons.wikimedia.org / Emil Vollenweider und Sohn (Bern)
Альберт Эйнштейн, 1903 год (крайний справа)