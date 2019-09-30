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«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс

30 сентября 2019 07:26
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Как известно, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! Восстанавливать силы можно не только пассивно, но и активно. Отлично подойдут занятия в тренажерном зале и экстремальные виды спорта.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -1

В авиацию приходят любители острых ощущений и те, кто всегда мечтал стать пилотом. Прикоснуться к удивительному миру воздушного флота может каждый, независимо от социального статуса и гендерного признака. Все начинается с теории, затем инструктаж в кабине. Под чутким руководством опытного инструктора курсанты изучают органы управления самолетом. Последний и самый ответственный этап – практика!

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -4

Андрей Матюшка, председатель комиссии по авиации общего назначения ОО «Белорусская федерация авиационного спорта»:
Первые учебные полеты, как правило, полеты по кругу это такие широкие круги, когда человек пытается просто выдерживать основные базовые элементы полета высоту, скорость и направление. Высота полета по кругу, как правило, составляет примерно 300 метров. Она безопасная и позволяет еще посмотреть по сторонам и полюбоваться красотами вокруг.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -7

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -9

Здесь все четко и безопасно. Полеты выполняются на Cessna 172 – это самый надежный и массовый самолет в мире. С первого раза, предупреждают инструкторы, может и не получиться, но расстраиваться не стоит. Навыки пилотирования приходят на пятый-седьмой час полета.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -12

Это не кадры из экшн-фильма, а реальные курсы практической стрельбы. Данный вид спорта помогает справиться со стрессом в сложных ситуациях. За считанные секунды курсантам нужно поразить максимальное количество мишеней. Научиться стрелять, как профи, может абсолютно любой человек. Но для начала требуется пройти базовый курс подготовки.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -15

Андрей Сюняков, инструктор-методист ЧУП «Республиканский спортивно-стрелковый клуб» ДОСААФ:
Мы рассказываем, как нужно заряжать пистолет, как нужно делать это безопасно, как целиться, как производить выстрел, как устранять какие-то неисправности, возникающие в ходе стрельбы, как выполнять те или иные приемы, как стрелять из разных положений: стоя, лежа, на ходу, под разными углами, на разные расстояния. Если дело касается карабина с оптикой, то тут нужно еще и прикидывать какие-то поправки, в зависимости от расстояния и размеров мишени.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -18

Получить порцию адреналина и понюхать пороха приходят как женщины, так и мужчины. Здесь все выполняется по командам инструктора Андрея Сюнякова. Он мастер спорта и неоднократный победитель международных соревнований. Огонь ведут как из пистолетов, так и из винтовок.

Елена Кутузова, корреспондент:
Это сайга, другими словами, автомат Калашникова, который стреляет только одиночными. Перед выстрелом я прошла технику безопасности, но а теперь попробую выстрелить.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -21

Даже детей обучают пулевой стрельбе. Тренировка начинается с разминки и удержания оружия.

Джаля Авизова, тренер по стрельбе ЧУП «Республиканский спортивно-стрелковый клуб» ДОСААФ:
Я считаю, что здесь воспитывается характер, терпение, внимание то, что не хватает сегодняшней молодежи. У нас есть малокалиберные и пневматические пистолеты. Мы учим их стрелять патронами и пульками. Соответственно, расстояние разное: на МК 25 м, на пневматике 10 м.

«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс -24

Задача тренеров научить ребенка попадать в десятку, а в конечном счете – воспитать олимпийских чемпионов.

# Экстрим # калейдоскоп # Андрей Матюшка # Андрей Сюняков # Джаля Авизова # Фотофакт # Развлечения

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