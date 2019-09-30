«Здесь воспитывается характер, терпение и внимание». Два необычных развлечения, которые помогут снять стресс

Как известно, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! Восстанавливать силы можно не только пассивно, но и активно. Отлично подойдут занятия в тренажерном зале и экстремальные виды спорта.

В авиацию приходят любители острых ощущений и те, кто всегда мечтал стать пилотом. Прикоснуться к удивительному миру воздушного флота может каждый, независимо от социального статуса и гендерного признака. Все начинается с теории, затем инструктаж в кабине. Под чутким руководством опытного инструктора курсанты изучают органы управления самолетом. Последний и самый ответственный этап – практика!

Андрей Матюшка, председатель комиссии по авиации общего назначения ОО «Белорусская федерация авиационного спорта»:

Первые учебные полеты, как правило, полеты по кругу – это такие широкие круги, когда человек пытается просто выдерживать основные базовые элементы полета – высоту, скорость и направление. Высота полета по кругу, как правило, составляет примерно 300 метров. Она безопасная и позволяет еще посмотреть по сторонам и полюбоваться красотами вокруг.

Здесь все четко и безопасно. Полеты выполняются на Cessna 172 – это самый надежный и массовый самолет в мире. С первого раза, предупреждают инструкторы, может и не получиться, но расстраиваться не стоит. Навыки пилотирования приходят на пятый-седьмой час полета.

Это не кадры из экшн-фильма, а реальные курсы практической стрельбы. Данный вид спорта помогает справиться со стрессом в сложных ситуациях. За считанные секунды курсантам нужно поразить максимальное количество мишеней. Научиться стрелять, как профи, может абсолютно любой человек. Но для начала требуется пройти базовый курс подготовки.

Андрей Сюняков, инструктор-методист ЧУП «Республиканский спортивно-стрелковый клуб» ДОСААФ:

Мы рассказываем, как нужно заряжать пистолет, как нужно делать это безопасно, как целиться, как производить выстрел, как устранять какие-то неисправности, возникающие в ходе стрельбы, как выполнять те или иные приемы, как стрелять из разных положений: стоя, лежа, на ходу, под разными углами, на разные расстояния. Если дело касается карабина с оптикой, то тут нужно еще и прикидывать какие-то поправки, в зависимости от расстояния и размеров мишени.

Получить порцию адреналина и понюхать пороха приходят как женщины, так и мужчины. Здесь все выполняется по командам инструктора Андрея Сюнякова. Он мастер спорта и неоднократный победитель международных соревнований. Огонь ведут как из пистолетов, так и из винтовок. Елена Кутузова, корреспондент:

Это сайга, другими словами, автомат Калашникова, который стреляет только одиночными. Перед выстрелом я прошла технику безопасности, но а теперь попробую выстрелить.

Даже детей обучают пулевой стрельбе. Тренировка начинается с разминки и удержания оружия. Джаля Авизова, тренер по стрельбе ЧУП «Республиканский спортивно-стрелковый клуб» ДОСААФ:

Я считаю, что здесь воспитывается характер, терпение, внимание – то, что не хватает сегодняшней молодежи. У нас есть малокалиберные и пневматические пистолеты. Мы учим их стрелять патронами и пульками. Соответственно, расстояние разное: на МК – 25 м, на пневматике – 10 м.