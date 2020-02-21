Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет
Молодой человек построил крошечный дом, чтобы получить возможность вести самостоятельную жизнь. На всё ушло меньше восьми тысяч долларов.
Как сообщает Bored Panda, 17-летний парень по имени Том построил себе свой собственный дом в Великобритании. Парень сам продумывал, как будет выглядеть его жилище, покупал материалы и строил.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Сколько времени Том потратил на это не уточняется, но точно известно, что юноша не превысил бюджет в восемь тысяч долларов. Кстати, как строился дом, можно посмотреть на видео.
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Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Сейчас у молодых британцев модно искать какие-нибудь альтернативные места для жилья, поскольку после самостоятельной жизни в университетских общежитиях снова находиться под наблюдением родителей не так-то просто.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Ребята строят маленькие дома или покупают и обустраивают трейлеры, чтобы путешествовать по миру в своём собственном доме.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House
Так случилось и с влюблённой парой, которая через два с половиной года после выпуска из университета купила микроавтобус и отправилась путешествовать по Европе.
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