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Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет

21 февраля 2020 08:42
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Молодой человек построил крошечный дом, чтобы получить возможность вести самостоятельную жизнь. На всё ушло меньше восьми тысяч долларов. 

Как сообщает Bored Panda, 17-летний парень по имени Том построил себе свой собственный дом в Великобритании. Парень сам продумывал, как будет выглядеть его жилище, покупал материалы и строил. 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Сколько времени Том потратил на это не уточняется, но точно известно, что юноша не превысил бюджет в восемь тысяч долларов. Кстати, как строился дом, можно посмотреть на видео

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Сейчас у молодых британцев модно искать какие-нибудь альтернативные места для жилья, поскольку после самостоятельной жизни в университетских общежитиях снова находиться под наблюдением родителей не так-то просто. 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Ребята строят маленькие дома или покупают и обустраивают трейлеры, чтобы путешествовать по миру в своём собственном доме. 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -12

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -14

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет -16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Living Big In A Tiny House 

Так случилось и с влюблённой парой, которая через два с половиной года после выпуска из университета купила микроавтобус и отправилась путешествовать по Европе.

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# Недвижимость # калейдоскоп

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