Молодой человек построил себе дом. Парню нет и 18 лет

Молодой человек построил крошечный дом, чтобы получить возможность вести самостоятельную жизнь. На всё ушло меньше восьми тысяч долларов.

Как сообщает Bored Panda, 17-летний парень по имени Том построил себе свой собственный дом в Великобритании. Парень сам продумывал, как будет выглядеть его жилище, покупал материалы и строил.