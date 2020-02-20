Чародейка Хильда весом в 45 кг. Белоруска взяла золото Всемирной кулинарной олимпиады

Сразу 16 медалей взяли наши кондитеры на Всемирной кулинарной олимпиаде в Штутгарте. В копилке 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя Федерации шеф-поваров и кондитеров – Людмила Овсянникова, обладатель золотой медали Всемирной кулинарной Олимпиады – Наталья Шарай.

Людмила Овсянникова, заместитель председателя Федерации шеф-поваров и кондитеров:

Более 2 тысяч участников на этой Олимпиаде представляют свои работы. Из более чем 50 стран. Это и арт-класс, в котором мы участвовали. Это работы были из шоколада, пастилажа, марципана, мастики, из солёного теста. Так и практически соревнования в боксах. Как говорят организаторы, было за 4 дня работы Олимпиады приготовлено 220 тысяч блюд.

А какие параметры у работ должны быть? Людмила Овсянникова:

Максимум 1 метр 60 сантиметров высота. У нас у Натальи была самая высокая работа. Наталья Шарай, обладатель золотой медали Всемирной кулинарной Олимпиады:

1 метр 45 сантиметров. 80 на 80,и приблизительно она была 45 килограммов весом. Вы сами это всё лепили? В одиночку? Наталья Шарай:

Естественно. Это моя работа, поэтому я должна над ней работать одна. Какой Ваш любимый материал? Наталья Шарай:

Я очень люблю карамель. И люблю тоже шоколад. Но карамель тяжело довезти на такое большое расстояние. Поэтому больше делаю именно из шоколада. Шоколад – тоже хороший материал. Из него получаются очень интересные фигуры. По качеству они отличаются от той самой сахарной пасты или пастилажа. Для меня они более эффектно выглядят. Здесь у нас часть Вашей работы, расскажите о ней.

Наталья Шарай:

Раз едем в Германию, на другую территорию, выдумала такого персонажа – Чародейка Хильда. Здесь уже был полёт фантазии огромный. Это – часть композиции, которая дополняла её разными такими волшебными фигурками, которые соответствовали именно вот этой Чародейке.