Чародейка Хильда весом в 45 кг. Белоруска взяла золото Всемирной кулинарной олимпиады
Сразу 16 медалей взяли наши кондитеры на Всемирной кулинарной олимпиаде в Штутгарте. В копилке 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя Федерации шеф-поваров и кондитеров – Людмила Овсянникова, обладатель золотой медали Всемирной кулинарной Олимпиады – Наталья Шарай.
Людмила Овсянникова, заместитель председателя Федерации шеф-поваров и кондитеров:
Более 2 тысяч участников на этой Олимпиаде представляют свои работы. Из более чем 50 стран. Это и арт-класс, в котором мы участвовали. Это работы были из шоколада, пастилажа, марципана, мастики, из солёного теста. Так и практически соревнования в боксах. Как говорят организаторы, было за 4 дня работы Олимпиады приготовлено 220 тысяч блюд.
А какие параметры у работ должны быть?
Людмила Овсянникова:
Максимум 1 метр 60 сантиметров высота. У нас у Натальи была самая высокая работа.
Наталья Шарай, обладатель золотой медали Всемирной кулинарной Олимпиады:
1 метр 45 сантиметров. 80 на 80,и приблизительно она была 45 килограммов весом.
Вы сами это всё лепили? В одиночку?
Наталья Шарай:
Естественно. Это моя работа, поэтому я должна над ней работать одна.
Какой Ваш любимый материал?
Наталья Шарай:
Я очень люблю карамель. И люблю тоже шоколад. Но карамель тяжело довезти на такое большое расстояние. Поэтому больше делаю именно из шоколада. Шоколад – тоже хороший материал. Из него получаются очень интересные фигуры. По качеству они отличаются от той самой сахарной пасты или пастилажа. Для меня они более эффектно выглядят.
Здесь у нас часть Вашей работы, расскажите о ней.
Наталья Шарай:
Раз едем в Германию, на другую территорию, выдумала такого персонажа – Чародейка Хильда. Здесь уже был полёт фантазии огромный. Это – часть композиции, которая дополняла её разными такими волшебными фигурками, которые соответствовали именно вот этой Чародейке.
И здесь всё из шоколада? Даже этот зелёный чубчик?
Наталья Шарай:
Да. Это вручную всё делается очень просто. Глаза – из карамели. Используется просто много техник.
Людмила Овсянникова:
Разных материалов, которые повышают баллы.
Сколько по времени у Вас занимает само производство этих работ?
Наталья Шарай:
Где-то ушёл месяц на её изготовление. Потому что были разные материалы. И так же, как и шоколад, и карамель, и сахарная паста. Также была рисовая бумага применена, например, в изготовлении шляпы. Хотелось её изготовить более такую лёгкую, воздушную.
Неужели это потом просто съедается?
Наталья Шарай:
Нет, это не естся. Мы везём это всё назад, выставляем в своих магазинах или выставляем у себя на предприятии.