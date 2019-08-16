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«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске

16 августа 2019 07:39
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Юлия Самусенко, СТВ:
В этом году минскому трамваю исполняется 90 лет! Первый пуск состоялся 13 октября 1929 года. В музее городского пассажирского транспорта можно увидеть легендарный трамвай.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -1

Сейчас звонкими вагончиками никого не удивишь. А почти столетие назад премьеру белорусского трамвая горожане ждали, словно чудо. Тысячи взрослых и еще совсем юных минчан спешили поглазеть на покорителя рельсов. Пока одни жадно следили за зрелищем невиданного масштаба, другие бороздили просторы современной столицы на скоростном транспорте. Эта привилегия досталась лишь избранным: рабочим, которые отличились в строительстве.

Мерине Петросян, сотрудник Музея городского пассажирского транспорта государственного предприятия «Минсктранс»:
В этот день был настоящий праздник для всех горожан, дома оставались только маленькие дети. Люди от радости бросали на рельсы и в окна вагонов трамвая цветы, запускали в небо шары.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -4

Первоначальная скорость рельсового чуда была всего 10 километров в час. Трамваи курсировали с 6 часов утра до часу ночи, и ежедневно перевозили по 18-19 тысяч пассажиров.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -7

Время неумолимо летело, звонкие вагончики прочно вошли в жизнь столицы. В 1966 путями уже правили латвийские модели, а точнее знаменитые РВЗ-6.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -10

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк ГП «Минсктранс»:
Данная модель в свое время считалась очень комфортабельной и современной, вместительность салона 117 пассажиров, из них 38 сидячих мест.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -13

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -15

Анна Николаевна коренная минчанка. Впервые услышала трамвайный гудок и прокатилась на РВЗ-6 еще школьницей. В воспоминаниях битком набитые и холодные вагоны зимой. Но даже в этом была какая-то своя романтика, признается женщина.

Анна Романенкова, учитель младших классов:
В молодости нам приходилось на этом трамвае часто ездить. Трамваи были удобные в том плане, что они часто курсировали, троллейбусы иногда задерживались.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -18

Виктор Восколей:
В моделях РВЗ-6М2 предусмотрены розетки для возможности работы в системе многих единиц. Однако в этом экземпляре две розетки, что выпускалось только в 1974 году.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -21

Сегодня тот самый раритетный РВЗ-6 можно увидеть только разве что в кино, а еще в музее городского пассажирского транспорта, где хранят историю целой транспортной эпохи более тысячи экспонатов.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -24

Но время не дремлет. Сегодня в Минске курсирует самый мощный современный трамвай «Метелица». Он оснащен системой климат-контроля, в стильном салоне сияют светодиодные светильники.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -27

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -29

А совсем скоро в столице появится еще и первая скоростная трамвайная трасса протяженностью почти 10 км. Она будет простираться от микрорайона Сухарево до железнодорожного вокзала.

«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске -32

# Общественный транспорт # калейдоскоп # Мерине Петросян # Виктор Восколей # Анна Романенкова # Фотофакт # транспорт

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