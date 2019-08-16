«От радости бросали на рельсы цветы». Как запускали трамваи в Минске

Юлия Самусенко, СТВ:

В этом году минскому трамваю исполняется 90 лет! Первый пуск состоялся 13 октября 1929 года. В музее городского пассажирского транспорта можно увидеть легендарный трамвай.

Сейчас звонкими вагончиками никого не удивишь. А почти столетие назад премьеру белорусского трамвая горожане ждали, словно чудо. Тысячи взрослых и еще совсем юных минчан спешили поглазеть на покорителя рельсов. Пока одни жадно следили за зрелищем невиданного масштаба, другие бороздили просторы современной столицы на скоростном транспорте. Эта привилегия досталась лишь избранным: рабочим, которые отличились в строительстве. Мерине Петросян, сотрудник Музея городского пассажирского транспорта государственного предприятия «Минсктранс»:

В этот день был настоящий праздник для всех горожан, дома оставались только маленькие дети. Люди от радости бросали на рельсы и в окна вагонов трамвая цветы, запускали в небо шары.

Первоначальная скорость рельсового чуда была всего 10 километров в час. Трамваи курсировали с 6 часов утра до часу ночи, и ежедневно перевозили по 18-19 тысяч пассажиров.

Время неумолимо летело, звонкие вагончики прочно вошли в жизнь столицы. В 1966 путями уже правили латвийские модели, а точнее знаменитые РВЗ-6.

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк ГП «Минсктранс»:

Данная модель в свое время считалась очень комфортабельной и современной, вместительность салона – 117 пассажиров, из них 38 сидячих мест.

Анна Николаевна – коренная минчанка. Впервые услышала трамвайный гудок и прокатилась на РВЗ-6 еще школьницей. В воспоминаниях битком набитые и холодные вагоны зимой. Но даже в этом была какая-то своя романтика, признается женщина. Анна Романенкова, учитель младших классов:

В молодости нам приходилось на этом трамвае часто ездить. Трамваи были удобные в том плане, что они часто курсировали, троллейбусы иногда задерживались.

Виктор Восколей:

В моделях РВЗ-6М2 предусмотрены розетки для возможности работы в системе многих единиц. Однако в этом экземпляре две розетки, что выпускалось только в 1974 году.

Сегодня тот самый раритетный РВЗ-6 можно увидеть только разве что в кино, а еще в музее городского пассажирского транспорта, где хранят историю целой транспортной эпохи более тысячи экспонатов.

Но время не дремлет. Сегодня в Минске курсирует самый мощный современный трамвай «Метелица». Он оснащен системой климат-контроля, в стильном салоне сияют светодиодные светильники.