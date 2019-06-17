Рассерженный ребёнок разбил зеркало в прихожей. Ответ его мамы похвалили тысячи людей

Кэтлин Флеминг рассказала в Facebook историю о том, ее сын в ярости разбил зеркало в коридоре. Оно разлетелось на бесчисленное множество стеклянных осколков. Женщина отметила, что она чувствовала себя одновременно испуганной и разочарованной.

Мальчик на эмоциях разбил тяжелое зеркало в прихожей, а его мама сумела найти правильные слова в этой ситуации. Женщина почувствовала себя испуганной и расстроенной, однако смогла успокоиться и понять, что нужно ее сыну – сострадание и любовь.

По словам Флеминг, у нее перехватило дыхание, когда сын ворвался в ванную. Он был расстроенный и злой из-за каких-то важных для него причин.

«Он сильно захлопнул дверь в ванную, из-за чего тяжелое зеркало выскользнуло из удерживающего крепежа и рухнуло на пол».

Сначала Флеминг приняла меры, чтобы кошка и собака не наступили на осколки стекла. Затем она решила отдышаться, чтобы дать себе время успокоиться и обдумать всю ситуацию.

Кэтлин написала, что она вышла на задний двор и расплакалась. Она не могла поверить, что произошедшее было реальным. «Удивительно, каким одиноким и испуганным ты чувствуешь себя в такие моменты».

Когда женщина немного успокоилась, то услышала, что сын плачет в ванной. Тогда Кэтлин поняла, что случившееся вызвало у мальчика столько же эмоций, сколько и у нее. Женщина сразу же поспешила к ребенку, чтобы поддержать его, потому что поняла, что мальчик нуждается в ней.

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Когда сын увидел маму, то сразу же сказал: «Я никогда больше так не сделаю, мне жаль».

Флеминг успокоила мальчика, посадила на колени. Мама и сын расплакались вместе. И женщина смогла подобрать нужные слова: «Я люблю тебя. Ты в безопасности. Я здесь. Худшее уже позади. Я тебя понимаю. Я рядом».

Затем мама объяснила сыну, что такое гнев и как можно управлять своими эмоциями. Хотя мы не знаем, сколько лет было мальчику, но более чем 4 тысяч интернет-пользователей поддержали маму и сына и написали комментарии под постом. Они отметили, что для таких разговоров не бывает возраста, а также оценили замечательный подход женщины к воспитанию детей.

После беседы мама и сын вместе убрали осколки.

Кэтлин Флеминг:

Иногда вещи ломаются. Иногда мы их ломаем. Важно то, как мы реагируем на случившееся. Это нас разрушает или подталкивает к состраданию и преодолению препятствий.