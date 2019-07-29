Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова

Порой дети говорят удивительные и очень точные вещи. Иногда даже родители думают, где они могли услышать такое? Мэри Кэтрин Бэкстрем – мать двоих детей. Она ведет популярный блог для родителей. В недавнем посте на Facebook женщина описала диалог с 3-летней дочерью по имени Холланд. Слова девочки поразили маму. Малышка рассказала маме, как она трактует слово «прощение», но сделала это очень искренне и просто, а также оказалась довольно точной в своем определении.

Фото: facebook.com/MomBabble

Мама рассказала, что в один из дней ей было трудно уложить Холланд спать. Девочка не засыпала больше часа, и мама строго попросила дочь лечь спать. Она сказала: «Я люблю тебя, Холланд, но больше сегодня ни слова. Ты сейчас же ляжешь спать. Хватит этой суеты с игрушками». Малышка заплакала, положила руки на бедра и позвала маму. Мэри видела, что по лицу дочки текли слезы, но Холланд сказала, что ей нужно сказать только одну вещь. «Мама, я тебя прощаю», – сказала девочка. По словам Мэри, тон дочки был «ядовитый». Мама спросила, знает ли Холланд, что означает «прощение». Девочка ответила: «Это значит, что ты ошиблась, а я устала злиться, но теперь я иду спать, чтобы у моего сердца не болел животик». Мэри стояла у двери и не знала, как на это реагировать. Мама сказала, что она почувствовала, что получила важный урок от дочери. Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры Женщина не могла поверить, что 3-летняя девочка только что напомнила ей, чтобы она никогда не ложилась спать злая. В своем посте на Facebook мама призналась, что после ссоры действительно почувствовала, что у ее сердца «болит животик».

Фото: facebook.com/MomBabble