Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова

Порой дети говорят удивительные и очень точные вещи. Иногда даже родители думают, где они могли услышать такое?
Мэри Кэтрин Бэкстрем – мать двоих детей. Она ведет популярный блог для родителей. В недавнем посте на Facebook женщина описала диалог с 3-летней дочерью по имени Холланд. Слова девочки поразили маму.
Малышка рассказала маме, как она трактует слово «прощение», но сделала это очень искренне и просто, а также оказалась довольно точной в своем определении.
Фото: facebook.com/MomBabble
Мама рассказала, что в один из дней ей было трудно уложить Холланд спать. Девочка не засыпала больше часа, и мама строго попросила дочь лечь спать. Она сказала: «Я люблю тебя, Холланд, но больше сегодня ни слова. Ты сейчас же ляжешь спать. Хватит этой суеты с игрушками».
Малышка заплакала, положила руки на бедра и позвала маму. Мэри видела, что по лицу дочки текли слезы, но Холланд сказала, что ей нужно сказать только одну вещь.
«Мама, я тебя прощаю», – сказала девочка. По словам Мэри, тон дочки был «ядовитый».
Мама спросила, знает ли Холланд, что означает «прощение».
Девочка ответила: «Это значит, что ты ошиблась, а я устала злиться, но теперь я иду спать, чтобы у моего сердца не болел животик».
Мэри стояла у двери и не знала, как на это реагировать. Мама сказала, что она почувствовала, что получила важный урок от дочери.
Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры
Женщина не могла поверить, что 3-летняя девочка только что напомнила ей, чтобы она никогда не ложилась спать злая. В своем посте на Facebook мама призналась, что после ссоры действительно почувствовала, что у ее сердца «болит животик».
Фото: facebook.com/MomBabble
Слова девочки помогли маме остыть, и она больше не испытывала разочарования. Вместо этого Мэри посмотрела на своего ребенка, а затем легла в ее кроватку и обняла дочку.
Эта история может послужить уроком для всех. Иногда мы позволяем стрессу и разочарованию взять верх. Возможно, нам нужно научиться отпускать злость и никогда не ложиться спать сердитым. Это может быть способом избежать того, чтобы у сердца не «болел животик».
Рассерженный ребёнок разбил зеркало в прихожей. Ответ его мамы похвалили тысячи людей (читать далее).