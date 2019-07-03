Девочка случайно разбила вазу и обнаружила секрет, который папа скрывал от мамы 13 лет
Девочка разбила вазу, а в ней обнаружился секрет папы. История случилась в Китае.
Женщина находилась дома и услышала грохот из гостиной. Оказалось, что ее дочка разбила вазу в коридоре. Но случившееся не стало поводом для того, чтобы отчитать ребенка. Скорее, девочка обнаружила папин секрет.
По информации The China Press, ваза была не просто украшением дома. Отец семейства использовал ее для хранения денег, которые он складывал туда понемногу, скрывая от супруги.
Но тайное стало явным. Женщина написала мужу и попросила его приехать. По ее словам, его выражение лица изменилось, как только он вошел в дом. Всего отец насобирал мелкими купюрами около 750 долларов. Эту сумму он копил 13 лет.
Ситуация не вызвала сильного возмущения у жены – скорее, она посмеялась с ситуации. По ее словам, она была больше удивлена, чем расстроена.
«За столько лет он накопил такую небольшую сумму, это так смешно», – сказала она. Если он пытался спрятать какое-то богатство, то он определенно не очень хорошо с этим справлялся.
Неизвестно, на что семья потратила деньги. Ясно одно, если в следующий раз мужчина решит создать импровизированную копилку, то ему стоит быть изобретательнее.
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