«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга

Собака каждый день ходит к могиле своего хозяина, чтобы увидеть его фото, сообщает издание The Dodo. Для этого питомцу приходится пройти больше трех километров от дома.

Фото: SARA SECHI

Маленькая собачка по кличке Фульмин была неразлучна со своим хозяином Леонардо. Мужчина долго боролся с болезнью и умер. Семья видела, как пес скучал по хозяину. «Каждый раз, когда приближалась машина, Фульмин бежала к воротам на случай, если это был отец».

Фото: SARA SECHI

После похорон дочь Леонардо Сара со своим сыном пошли на кладбище, чтобы возложить цветы. Они очень удивились, когда обнаружили, что Фульмин тоже пришел к могиле. Даже после смерти питомец продолжал искать своего лучшего друга.

Фото: SARA SECHI

«Я не ожидала найти его там, – сказала Сара. – Его не было на похоронах. Понятия не имею, откуда он знал, куда идти». Пес прошел больше трех километров в одиночку по сельской местности, чтобы вновь увидеть хозяина Леонардо. Позже соседи сообщали, что еще не один раз видели эту собачку, идущую на кладбище. Как Фульмин нашел дорогу, все еще остается загадкой.

Фото: SARA SECHI