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«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга

10 марта 2021 12:07
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Собака каждый день ходит к могиле своего хозяина, чтобы увидеть его фото, сообщает издание The Dodo. Для этого питомцу приходится пройти больше трех километров от дома.  

«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга-1

Фото: SARA SECHI

Маленькая собачка по кличке Фульмин была неразлучна со своим хозяином Леонардо. Мужчина долго боролся с болезнью и умер. Семья видела, как пес скучал по хозяину.  

«Каждый раз, когда приближалась машина, Фульмин бежала к воротам на случай, если это был отец».  

«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга-4

Фото: SARA SECHI

После похорон дочь Леонардо Сара со своим сыном пошли на кладбище, чтобы возложить цветы. Они очень удивились, когда обнаружили, что Фульмин тоже пришел к могиле. Даже после смерти питомец продолжал искать своего лучшего друга.  

«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга-7

Фото: SARA SECHI

«Я не ожидала найти его там, – сказала Сара. – Его не было на похоронах. Понятия не имею, откуда он знал, куда идти».

Пес прошел больше трех километров в одиночку по сельской местности, чтобы вновь увидеть хозяина Леонардо. Позже соседи сообщали, что еще не один раз видели эту собачку, идущую на кладбище. Как Фульмин нашел дорогу, все еще остается загадкой.

«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга-10

Фото: SARA SECHI

«Мы думаем, что он ходит туда каждый день».  

Фульмин жил вместе с Леонардо семь лет, а теперь его приютила в своем доме Сара.  

«Больно видеть, как он скорбит, но мы преодолеем этот печальный момент вместе».  

А правда ли, что питомцы похожи на своих хозяев? Чтобы убедиться, посмотрите на эти фото (смотреть здесь).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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