Это домино пропахло порохом. Показываем раритетные предметы быта участников Великой Отечественной войны

Это домино пропахло порохом. Такой подарок сделали связные партизанской бригады имени Чапаева своему Ангелу-хранителю.

Начальник санитарной службы Лариса Васильевна Якимова спасла на брестской земле 200 раненых партизан. Ставила на ноги на пылающей земле, рискуя собственной жизнью.

Коллекция «Предметы быта» рассказывает нам личные истории роковых 40-х. Среди немых свидетелей часы марки «Звезда» – награда Зинаиды Александровны Александрович за доблестный труд в советском тылу.

Татьяна Свердлова, заведующий отделом учета фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Одна из участниц Минского антифашистского подполья. В первые дни оккупации Минска она помогала воинам Красной армии, которые оказались в окружении, давала им одежду, выводила из города. С лета 1943 года Зинаида в составе группы майора Богатого под псевдонимом Таня занималась активной разведывательной деятельностью, добывала немецкие документы. 28 июня 1944 года за несколько дней до освобождения Минска Зинаида Александровна была арестована и с момента ее ареста сведений у ее родных не было.

В личном деле сумочка минской подпольщицы Анастасии Викентьевны Пашко. Совершенно секретно она доставляла в партизанские отряды медикаменты, оружие, литературу. Расклеивала листовки по всему городу. Но цена за храбрость оказалась слишком высока.

Татьяна Свердлова:

В сентябре 1942 года Анастасия Викентьевна была арестована и помещена в гестапо. Она подверглась жестоким пыткам, в результате которых ей отрубили руки и повесили. О смерти жены Николай Иванович Васильев узнал только в августе 1944 года, когда Ольга Петровна Будаева, которая вместе с его женой выполняла задания Минского подпольного городского комитета, встретилась с ним, передала сумочку и рассказала о смерти жены.

Среди реликвий Победы репродуктор народного артиста БССР Владимира Иосифовича Дедюшко. 2 июля 1944 года Белорусский драматический театр находился в эвакуации в Томске. В тот день по громкой связи артисты услышали долгожданную весть об освобождении Бобруйска. Не за горами и Минск, решил Дедюшко и поспорил с военными на бутылку шампанского.

Татьяна Свердлова:

Они не спали всю ночь и вот в два часа ночи по местному времени, а это 10 часов вечера по московскому, 3 июля 1944 года по радио сообщили: «Минск освобожден». Артисты веселились, в честь освобождения Минска был устроен праздничный ужин. Этот репродуктор Владимир Иосифович хранил как память об освобождении любимого родного города и позже передал в наш музей.