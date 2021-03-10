Когда наконец уйдут морозы и придёт тепло? Погода в Беларуси до конца недели

Новости Беларуси. До конца недели в Беларуси сохранится холодная температура воздуха и осадки.

Как сообщает Белгидромет, в четверг в некоторых регионах страны температура понизится до -13 °C, осадков не прогнозируется.

Ночью 11 марта ожидается южный ветер, по северо-востоку страны – юго-восточный, умеренный. Температура воздуха – от -1 °C в Брестской области до -12 °C в Витебской. А вот днем будет теплее – от -4 °C в Витебской области до +4 °C в южных регионах. По всей территории Беларуси облачно, без осадков.

В пятницу 12 марта на большей части территории страны осадки не ожидаются, лишь в Гродненской области возможна метель. Температура воздуха составит от -9 °C до 0 °C, ветер южный, с порывами до 17 м/с. Днем на юге страны столбик термометра повысится до +8 °C, холоднее всего будет в восточных регионах – до -3 °C. Сохранится порывистый ветер до 17 м/с.

В субботу ночью по всей Беларуси пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Минской, Могилевской и Витебской областях сохранятся морозы – от 0 °C до -3 °C, на остальной территории воздух прогреется до +2 °C. Температура днем составит от +1 °C до +9 °C. Будет преобладать облачность, возможен дождь. Ветер южный, местами порывы до 13 м/с.

14 марта станет самым теплым днем недели. Ночью воздух прогреется до +7 °C, такая температура ожидается по югу страны. Самая низкая температура в Минске – 0 °C... +2 °C, возможен дождь или мокрый снег. Днем небольшой дождь может пройти в Гродненской, Витебской и Брестской областях, в остальных регионах – облачно, без осадков. Ветер южный, местами порывы до 13 м/с. Днем воздух прогреется до +4 °C...+6 °C, по западу страны – до +8 °C...+12 °C.