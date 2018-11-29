«Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни». Рита Дакота откровенно рассказала о домашнем насилии

Певица Рита Дакота в откровенном интервью на YouTube-канале издания Super рассказала о своем детстве и о тяжелых отношениях с отцом, у которого был алкоголизм. В соцсетях певица поблагодарила за это интервью и «за помощь в свободе говорить правду». Девушка выросла в Минске в районе Комаровского рынка. Рита Дакота рассказала, что отец был одним из самых больших страхов в ее жизни. «У меня смешанные чувства в этом смысле, потому что в моменты, когда папа был закодирован и полгода мог не пить – это был очень деятельный человек, решал много вопросов. Это такие вспышки, такие редкие исключения из правил. Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни. Я помню, как поворачивается замок в двери, и я думаю: «Пьяный, не пьяный». И пьяный, как правило, было чаще. У него непереносимость этого всего, ему даже зубы лечили без обезболивания, настолько у него была непереносимость этих препаратов разных. А алкоголь – этот тот самый яд, который на него действовал очень пагубно».

Фото: instagram.com/ritadakota

По словам певицы, когда отец пил, то становился агрессивным. «Агрессия, неадекват – он мог зайти, крушить мебель. Мог зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзамену по математике, и взять мою лампу настольную и завязать ее в узел – были истории, которые, к сожалению, однозначно отпечаток на мне оставили. «Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия (читать далее). Сколько я помню себя, папа пил всегда. Это не было так, что все хорошо, а потом резко на праздник он срывается. Или там что-то случается по работе, он глушит стресс алкоголем. Возможно, я и песни-то стала писать, чтобы доказать папе, что я хорошая. «Обрати на меня внимание! Смотри, я талантливая! Смотри, я умею что-то!». Ему всегда было все равно. Он никогда меня не хвалил, никогда мне не помогал».

Фото: instagram.com/ritadakota

Рита отмечает, что это не было обыкновенным домашним насилием, когда мужчина бьет женщину. «Он не поднимал руку осознанно. Но когда он был в таком состоянии – он очень сильный человек, он мог подвинуть так стол, что мама врезалась в стену. Резкие движения совершал, которые могли нанести кому-то физическую боль. Это была такая неконтролируемая агрессия. Знаете, есть люди, которые, как в фильме «Ирония судьбы», напиваются и становятся смешными, неуклюжими и нелепыми. В этом тоже нет ничего хорошего, но это одна реакция организма. У папы была совершенно другая – у него сразу была агрессия». Дакота признается, что иногда на помощь звали соседей. «Был случай, когда папа сломал нос моему дедушке, маминому папе, человеку который меня вырастил и которому посвящена моя татуировка. Замечательный, чудесный человек, который просто подошел сделать ему замечание. Я помню, маленькая была, утром просыпаюсь у дедушки в комнате – а у него нос весь перемотан. Я спросила, что случилось, и дедушка сказал: «Я не могу тебе сказать. Спроси у мамы».

Фото: instagram.com/ritadakota