«Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни». Рита Дакота откровенно рассказала о домашнем насилии
Певица Рита Дакота в откровенном интервью на YouTube-канале издания Super рассказала о своем детстве и о тяжелых отношениях с отцом, у которого был алкоголизм. В соцсетях певица поблагодарила за это интервью и «за помощь в свободе говорить правду».
Девушка выросла в Минске в районе Комаровского рынка.
Рита Дакота рассказала, что отец был одним из самых больших страхов в ее жизни.
«У меня смешанные чувства в этом смысле, потому что в моменты, когда папа был закодирован и полгода мог не пить – это был очень деятельный человек, решал много вопросов.
Это такие вспышки, такие редкие исключения из правил. Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни. Я помню, как поворачивается замок в двери, и я думаю: «Пьяный, не пьяный». И пьяный, как правило, было чаще.
У него непереносимость этого всего, ему даже зубы лечили без обезболивания, настолько у него была непереносимость этих препаратов разных. А алкоголь – этот тот самый яд, который на него действовал очень пагубно».
Фото: instagram.com/ritadakota
По словам певицы, когда отец пил, то становился агрессивным. «Агрессия, неадекват – он мог зайти, крушить мебель. Мог зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзамену по математике, и взять мою лампу настольную и завязать ее в узел – были истории, которые, к сожалению, однозначно отпечаток на мне оставили.
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Сколько я помню себя, папа пил всегда. Это не было так, что все хорошо, а потом резко на праздник он срывается. Или там что-то случается по работе, он глушит стресс алкоголем. Возможно, я и песни-то стала писать, чтобы доказать папе, что я хорошая. «Обрати на меня внимание! Смотри, я талантливая! Смотри, я умею что-то!». Ему всегда было все равно. Он никогда меня не хвалил, никогда мне не помогал».
Фото: instagram.com/ritadakota
Рита отмечает, что это не было обыкновенным домашним насилием, когда мужчина бьет женщину.
«Он не поднимал руку осознанно. Но когда он был в таком состоянии – он очень сильный человек, он мог подвинуть так стол, что мама врезалась в стену. Резкие движения совершал, которые могли нанести кому-то физическую боль. Это была такая неконтролируемая агрессия. Знаете, есть люди, которые, как в фильме «Ирония судьбы», напиваются и становятся смешными, неуклюжими и нелепыми. В этом тоже нет ничего хорошего, но это одна реакция организма. У папы была совершенно другая – у него сразу была агрессия».
Дакота признается, что иногда на помощь звали соседей.
«Был случай, когда папа сломал нос моему дедушке, маминому папе, человеку который меня вырастил и которому посвящена моя татуировка. Замечательный, чудесный человек, который просто подошел сделать ему замечание. Я помню, маленькая была, утром просыпаюсь у дедушки в комнате – а у него нос весь перемотан. Я спросила, что случилось, и дедушка сказал: «Я не могу тебе сказать. Спроси у мамы».
Фото: instagram.com/ritadakota
Родители артистки развелись, когда ей было 14 лет.
По словам Дакоты, ее общение с отцом закончилось в 2004 году.
«Я не могу сказать, что ненавидела папу – такого никогда не было. Я очень на него обижалась. Я злилась и на него, и на ситуацию. Потом мне показалось, что будет очень мудро его простить. Но это тоже никого отношения к реальности не имеет – ты не бог, чтобы прощать».
Несколько лет назад отец Риты вышел с певицей на связь и пригласил в гости. «Я готовилась, очень ждала встречи, специально прилетела из Москвы в Минск. Мы с ним утром еще списались, и он сказал, что ждет меня. И я поднимаюсь, звоню в дверь – а мне никто не открывает. Я подумала, что, может быть, вспомнил, что у него к чаю ничего нет, что он спустился в магазин и сейчас вернется. Я просидела на лестничной клетке минут пятнадцать, позвонила ему еще пару раз. И в какой-то момент услышала за дверью шорох. И в тот момент я все поняла. Он открыл мне просто в невменяемом состоянии. И я помню, что у меня слезы текут, и я говорю: «Пап, ну ты мог подождать один день? Мы с тобой не виделись десять лет. Неужели нельзя было подождать?» И он сказал: «Доченька, прости, я алкоголик».
Певица говорит, что, может быть, попробует еще раз встретиться с отцом, когда приедет в Минск на свой сольный концерт. Выступление пройдет в декабре, и артистка специально прилетит на день раньше, а улетит на день позже остальных музыкантов.
В августе нынешнего года Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение о разводе после трех лет брака. Причиной стали измены мужа певицы. Дакота написала откровенный пост, в котором выразила свои чувства. У пары есть годовалая дочь Мия.
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