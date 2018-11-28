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Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы

28 ноября 2018 15:30
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Новости России. Актриса Ксения Лаврова-Глинка рассказала, как Олег Табаков помог ей встретить мужа.

Эту историю актриса рассказала в эфире программы «Судьба человека».

Актриса училась на курсе Табакова с 16 лет. «Это было для меня огромной честью и трудом», – отметила она.

Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы-1

Фото: instagram.com/kslavrova

Ксения сделала успешную карьеру в театре и кино.

Актриса рассказала, что не без участия Олега Павловича она встретилась с первым супругом. Это произошло на гастролях в Таллине. Там она познакомилась с Сергеем Глинкой, который впоследствии стал ее супругом.

Он был бизнесменом и «сразу поразил меня своей щедростью, обволок вниманием. Я сдалась».

Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы-4

Фото: instagram.com/kslavrova

По словам Ксении Лавровой-Глинки, ее муж «очень большой друг Олега Павловича, очень любит театр, друг многих наших замечательных артистов».

Спустя 12 лет Ксения Лаврова-Глинка и Сергей Глинка развелись. У пары есть двое детей. После расставания экс-супругов между ними сохранились дружеские отношения. Затем актриса вышла замуж во второй раз и в 2017 году родила сына. 

Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Лаврова-Глинка # Олег Табаков

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