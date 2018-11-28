Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы

Актриса училась на курсе Табакова с 16 лет. «Это было для меня огромной честью и трудом», – отметила она.

Ксения сделала успешную карьеру в театре и кино.

Актриса рассказала, что не без участия Олега Павловича она встретилась с первым супругом. Это произошло на гастролях в Таллине. Там она познакомилась с Сергеем Глинкой, который впоследствии стал ее супругом.

Он был бизнесменом и «сразу поразил меня своей щедростью, обволок вниманием. Я сдалась».