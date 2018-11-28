Олег Табаков познакомил Ксению Лаврову-Глинку с первым мужем: рассказ актрисы
Новости России. Актриса Ксения Лаврова-Глинка рассказала, как Олег Табаков помог ей встретить мужа.
Эту историю актриса рассказала в эфире программы «Судьба человека».
Актриса училась на курсе Табакова с 16 лет. «Это было для меня огромной честью и трудом», – отметила она.
Фото: instagram.com/kslavrova
Ксения сделала успешную карьеру в театре и кино.
Актриса рассказала, что не без участия Олега Павловича она встретилась с первым супругом. Это произошло на гастролях в Таллине. Там она познакомилась с Сергеем Глинкой, который впоследствии стал ее супругом.
Он был бизнесменом и «сразу поразил меня своей щедростью, обволок вниманием. Я сдалась».
Фото: instagram.com/kslavrova
По словам Ксении Лавровой-Глинки, ее муж «очень большой друг Олега Павловича, очень любит театр, друг многих наших замечательных артистов».
Спустя 12 лет Ксения Лаврова-Глинка и Сергей Глинка развелись. У пары есть двое детей. После расставания экс-супругов между ними сохранились дружеские отношения. Затем актриса вышла замуж во второй раз и в 2017 году родила сына.
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