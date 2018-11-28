Незнайка, оказывается, был с гнильцой. Взрослый взгляд на книжку Носова

«А сейчас, дружок, пришло время сказки…» Когда я был маленький, по радио каждый вечер звучала передача, в которой дядя тихо рассказывал разные сказки. Телевизоров тогда еще не было. Наверное, поэтому и голос артиста, и сами сказки помнятся до сих пор. А ведь прошли десятки лет, и в жизни многое изменилось. Любопытно, как бы сегодня могли звучать всем известные сказки? Какими мы могли бы сейчас воспринимать сказочных героев нашего детства? Давайте попробуем по-новому взглянуть на эти образы и пересказать.

Итак, сегодня у нас «Приключения Незнайки и его друзей».

Жил в нашем городе один отвратительный тип. Звали его Незнайка. Внешность у него была дурковатая. Но люди не любили и даже презирали его не за выражение лица, а за мерзкий характер. Всем было известно, какой он лжец. Однажды Незнайка выдумал, будто на голову ему упал кусок солнца. Побежал всем рассказывать. Когда ему не поверили, оправдывался: «Да сами спросите астронома Стекляшкина, он подтвердит!». Пошли к астроному, а тот в отказ. Незнайку прижали, и ложь вскрылась. Вы думаете, он извинился? Где там! Он, паразит, во всем обвинил Стекляшкина: мол, это тот все придумал.

Наглость Незнайки не знала предела. Он сам ничего не умел и не обладал никакими талантами. Но зато портил всем жизнь и возносил сам себя не в меру. Попросил как-то музыканта Гуслю научить его играть на инструментах. Попробовал на балалайке, потом на скрипке. Сразу бросил: а, слишком тихо звучат. Взял трубу и давай дудеть всем в уши. Ошалевшие горожане гнали его от себя. А он назло продолжал дудеть и при этом издевательски упрекал их в том, что они ни черта не смыслят в музыке. «Еще не доросли они до моей музыки. Вот когда дорастут – сами попросят, да поздно будет», – рассуждал, затаив обиду, Незнайка. Попытался рисовать портреты. А что ты путевое сотворишь, если Богом обделен! Его художества посчитали бездарной мазней. Но разве он признает критику? Не тут-то было! Опять взыграло обостренное самолюбие: «Да вы неблагодарные. Стараешься для вас, а никто и спасибо не скажет». То есть Никаса Сафронова не получилось. Взялся, как Валентин Гафт, писать эпиграммы на своих знакомых. Получалась такая чушь, что люди хватались за головы. На него бы в суд подать за оскорбления, но никто не хотел связываться с гнусной личностью: себе дороже. Его даже не побили за то, что, не умея водить, сел за руль и утопил в реке чужую машину. В городе в основном порядочные жили люди. И они или боялись подонка, или не хотели руки марать. А Незнайка продолжал всюду по-хамски лезть и портить всем настроение. Ну, хоть ты плачь от него.

Отправившись в полет на воздушном шаре, компания, в которой был и Незнайка, грохнулась на землю. Упали они на территорию, где проживали одни девчонки. В тех сказочных краях электорат обитал в коммунах, разделенных по половому признаку. Непонятно только, как люди эти рождались на свет, если не жили вместе. Среди местных была Синеглазка, которая подобрала Незнайку в бессознательном состоянии и затащила в свой дом. Не знала она, дурочка, кого пригрела. Только оправившись, гость так треснул хозяйку линейкой по лбу, что у той выскочил синяк. Правда, он говорил, что не хотел. Но разве можно такому верить? Незнайка в гостях был в своем амплуа и даже круче. Он не хотел умываться и чистить зубы, всем по-прежнему нагло врал. Спасшимся аэронавтам приказал называть его главным. Хвастался Синеглазке и ее подругам, что это он организовал полет, что самый умный и самый главный на родине. Слушали его восхищенно и смотрели, как на Бога. Они узнали, кто научил поэта писать стихи, художника – рисовать, а музыканта – играть. Конечно, он – всеми обожаемый Незнайка.

Но, как в любой сказке, всему приходит конец. Электорат, состоявший из его попутчиков, оказался с гнильцой. Как только объявился выживший в той же катастрофе Знайка, все набросились на Незнайку: «никакой ты не главный, нам теперь на тебя наплевать, пошел отсюда…» Обиделась на него и Синеглазка, и на смех подняли подруги. Тот убежал в одуванчики и там от стыда прятался. Но дамы вскоре пожалели кавалера и позвали на бал, который они устроили для всех гостей. Танцевали и пели песни. И было грустно от близкого расставания. А в конце бала хор исполнил душераздирающую рок-композицию про ужасную смерть кузнечика. Он был мирный парень, всех козявок любил и питался только травой. Но однажды пришла лягушка и кузнечика прямо живьем проглотила. Целиком. Не пережевывая. Представьте себе!

Таким вот жестоким был мир, в котором родился и жил Незнайка.

Ваш В.Д.