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Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому

26 ноября 2021 20:43
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Завтрак – самый важный приём пищи, которым пренебрегать никак нельзя. Ведь именно в этот период организм запасается энергией на весь оставшийся день. Поэтому важно, чтобы утром еда была максимально питательной и полезной. В этой статье мы подготовили для вас пять вариантов простых завтраков, которые придутся по вкусу абсолютно каждому.

Куриные яйца в любом виде

Этот продукт содержит большое количество белка (примерно 14% дневной нормы). Также в состав куриных яиц входит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины групп В и А, а также кальций, фтор и магний. Поэтому яичница или омлет на завтрак смогут вас обогатить полезными веществами и подарить заряд бодрости на целый день.

Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому-1

Фото: pixabay.com

Творог

Творог в чистом виде или блюда, сделанные из него, насыщены казеином, полезным и питательным белком, благодаря которому мы можем ещё долго после приёма пищи не испытывать чувство голода. Этот продукт наполняет наш организм большим количеством энергии и помогает нам быть бодрыми на протяжении всего дня.

Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому-4

Фото: pixabay.com

Любая цельнозерновая каша

Важно понять, что пакетированный аналог этого завтрака не имеет полезных свойств. Только цельнозерновая каша насыщает организм витаминами группы В, сложными углеводами и клетчаткой. Это способствует выведению токсинов из организма, улучшает метаболизм, придаёт чувство сытости на долгое время. Также в кашу можно добавлять различные ягоды, фрукты или орехи, что сделает блюдо более питательным и вкусным.

Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому-7

Фото: pexels.com

Мюсли собственного приготовления

Гранола в магазине – не самый полезный продукт. Чтобы выжать максимум питательных веществ из этого блюда, необходимо приготовить его самостоятельно. Для этого нужно замочить в воде или молоке геркулесовые хлопья, а когда они набухнут, добавить туда ягоды, орехи и фрукты. Также идеальным дополнением может стать мёд, который только подсластит мюсли, не вредя при этом вашему здоровью.

Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому-10

Фото: pixabay.com

Блинчики

Здесь завтрак может быть не только вкусным, но и полезным. Главное – это замена пшеничной муки на цельнозерновую. Вкус изделий может немного измениться, однако количество полезных веществ в таком блюде увеличится в несколько раз.

Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому-13

Фото: pexels.com

Кстати, недавно мы рассказывали, как сахар вредит нашему здоровью. Узнать, почему не стоит есть сладкое, можно здесь.

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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