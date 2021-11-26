Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому
Завтрак – самый важный приём пищи, которым пренебрегать никак нельзя. Ведь именно в этот период организм запасается энергией на весь оставшийся день. Поэтому важно, чтобы утром еда была максимально питательной и полезной. В этой статье мы подготовили для вас пять вариантов простых завтраков, которые придутся по вкусу абсолютно каждому.
Куриные яйца в любом виде
Этот продукт содержит большое количество белка (примерно 14% дневной нормы). Также в состав куриных яиц входит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины групп В и А, а также кальций, фтор и магний. Поэтому яичница или омлет на завтрак смогут вас обогатить полезными веществами и подарить заряд бодрости на целый день.
Творог
Творог в чистом виде или блюда, сделанные из него, насыщены казеином, полезным и питательным белком, благодаря которому мы можем ещё долго после приёма пищи не испытывать чувство голода. Этот продукт наполняет наш организм большим количеством энергии и помогает нам быть бодрыми на протяжении всего дня.
Любая цельнозерновая каша
Важно понять, что пакетированный аналог этого завтрака не имеет полезных свойств. Только цельнозерновая каша насыщает организм витаминами группы В, сложными углеводами и клетчаткой. Это способствует выведению токсинов из организма, улучшает метаболизм, придаёт чувство сытости на долгое время. Также в кашу можно добавлять различные ягоды, фрукты или орехи, что сделает блюдо более питательным и вкусным.
Мюсли собственного приготовления
Гранола в магазине – не самый полезный продукт. Чтобы выжать максимум питательных веществ из этого блюда, необходимо приготовить его самостоятельно. Для этого нужно замочить в воде или молоке геркулесовые хлопья, а когда они набухнут, добавить туда ягоды, орехи и фрукты. Также идеальным дополнением может стать мёд, который только подсластит мюсли, не вредя при этом вашему здоровью.
Блинчики
Здесь завтрак может быть не только вкусным, но и полезным. Главное – это замена пшеничной муки на цельнозерновую. Вкус изделий может немного измениться, однако количество полезных веществ в таком блюде увеличится в несколько раз.
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