Вкусно, полезно и сытно. Топ-5 простых завтраков, которые понравятся каждому

Завтрак – самый важный приём пищи, которым пренебрегать никак нельзя. Ведь именно в этот период организм запасается энергией на весь оставшийся день. Поэтому важно, чтобы утром еда была максимально питательной и полезной. В этой статье мы подготовили для вас пять вариантов простых завтраков, которые придутся по вкусу абсолютно каждому.

Куриные яйца в любом виде

Этот продукт содержит большое количество белка (примерно 14% дневной нормы). Также в состав куриных яиц входит огромное количество полезных веществ, среди которых витамины групп В и А, а также кальций, фтор и магний. Поэтому яичница или омлет на завтрак смогут вас обогатить полезными веществами и подарить заряд бодрости на целый день.