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«Вчера меня кое-что спросили». Данила Поперечний сделал предложение Полине Чистяковой?

04 августа 2022 13:35
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Уже почти два года назад Данила Поперечный и Полина Чистякова. А недавно стало известно, что пара решила пожениться.  

«Вчера меня кое-что спросили». Данила Поперечний сделал предложение Полине Чистяковой? -1

Фото: instagram.com/_poposha_  

Об этом заявила девушка в своём Instagram, где показала то заветное кольцо. Под фотографией была подпись, после которой не осталось никаких сомнений, что отношения пары перешли на другой уровень: «Вчера меня кое-что спросили <...> Полька скоро женится (выходит замуж)». Кстати, предложение парень сделал на фоне Эйфелевой башни.  

«Вчера меня кое-что спросили». Данила Поперечний сделал предложение Полине Чистяковой? -4

Фото: instagram.com/_poposha_  

Также Полина во многих интервью утверждала, что даже не ожидала, что отношения с комиком будут развиваться. Ведь никто из них не рассматривал друг друга как потенциального партнёра, они всего лишь часто переписывались во время карантина. Кажется, эта одна из немногих знаменитых пар, у которых коронавирус не забрал, а подарил любовь.  

«Вчера меня кое-что спросили». Данила Поперечний сделал предложение Полине Чистяковой? -7

Фото: instagram.com/_poposha_  

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# Свадьба # калейдоскоп # Данила Поперечный # Полина Чистякова # Фотофакт

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